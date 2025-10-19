El pres de Brians 2 que va agredir dues funcionàries es va tornar violent perquè volia recuperar de la cel.la "una cosa important"
El reclús, amb antecedents per robatoris, una baralla en un bar i altres lesions, havia passat inaevertit al seu mòdul fins al dia de l'atac
C. Tortosa
L'intern que divendres va agredir i va insultar dues funcionàries del Centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, es va tornar sobtadament violent quan el personal de la presó que li havia demanat que abandonés la seva cel·la perquè hi havia un vidre trencat li va impedir agafar "una cosa important" que presumiblement tenia amagada.
La investigació oberta per l'incident haurà de determinar també què era allò que ocultava l'home al seu espai. Fins llavors, l'individu, condemnat per robatori i lesions, havia passat inadvertit al seu mòdul, on havia estat traslladat tres dies abans. Però el fet que no pogués recuperar el que suposadament necessitava abans de canviar de cel·la el va enfurismar fins al punt de tornar-se agressiu.
Precisament, una de les penes que està complint aquest reclús a Brians 2 és conseqüència de la seva participació en una baralla en un bar en què hi va haver ferits. Aquest episodi a Brians 2 s'afegeix a la llista de conflictes en aquestes instal·lacions i altres del país que han estat denunciats al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica per UGTPresons.
