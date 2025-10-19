Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El pres de Brians 2 que va agredir dues funcionàries es va tornar violent perquè volia recuperar de la cel.la "una cosa important"

El reclús, amb antecedents per robatoris, una baralla en un bar i altres lesions, havia passat inaevertit al seu mòdul fins al dia de l'atac

Entrada a la presó de Brians 2

Entrada a la presó de Brians 2 / ARXIU

C. Tortosa

Manresa

L'intern que divendres va agredir i va insultar dues funcionàries del Centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, es va tornar sobtadament violent quan el personal de la presó que li havia demanat que abandonés la seva cel·la perquè hi havia un vidre trencat li va impedir agafar "una cosa important" que presumiblement tenia amagada.

La investigació oberta per l'incident haurà de determinar també què era allò que ocultava l'home al seu espai. Fins llavors, l'individu, condemnat per robatori i lesions, havia passat inadvertit al seu mòdul, on havia estat traslladat tres dies abans. Però el fet que no pogués recuperar el que suposadament necessitava abans de canviar de cel·la el va enfurismar fins al punt de tornar-se agressiu.

Notícies relacionades i més

Precisament, una de les penes que està complint aquest reclús a Brians 2 és conseqüència de la seva participació en una baralla en un bar en què hi va haver ferits. Aquest episodi a Brians 2 s'afegeix a la llista de conflictes en aquestes instal·lacions i altres del país que han estat denunciats al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica per UGTPresons.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  2. La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
  5. França incorporarà les matrícules roses: són les que els Mossos d'Esquadra controlen especialment a la frontera
  6. 20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes
  7. Pilar Tomé, advocada experta en herències: «Acceptar una herència pot sortir molt car si no ho fas bé»
  8. La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost

Atracament exprés al Louvre: uns assaltants roben joies de Napoleó en set minuts a plena llum del dia

Quan és la pròxima lluna plena? Data de la superlluna del castor

Quan és la pròxima lluna plena? Data de la superlluna del castor

Una expulsió i un gol de penal condemnen el CE Manresa en el 120è aniversari

Una expulsió i un gol de penal condemnen el CE Manresa en el 120è aniversari

Més de 3.400 persones participen en la Cursa Popular d’Igualada

Més de 3.400 persones participen en la Cursa Popular d’Igualada

El lliurament del Premi Casaldàliga del Clam esdevé una crida a favor de la pau per la situació a Gaza

El lliurament del Premi Casaldàliga del Clam esdevé una crida a favor de la pau per la situació a Gaza

15 anys de la llei de l’avortament: del ‘no’ del PP a l’intent del PSOE de blindar-la a la Constitució

15 anys de la llei de l’avortament: del ‘no’ del PP a l’intent del PSOE de blindar-la a la Constitució

Més de 3.400 persones participen en la 47a Cursa Popular a Igualada

Més de 3.400 persones participen en la 47a Cursa Popular a Igualada

El pres de Brians 2 que va agredir dues funcionàries es va tornar violent perquè volia recuperar de la cel.la "una cosa important"

El pres de Brians 2 que va agredir dues funcionàries es va tornar violent perquè volia recuperar de la cel.la "una cosa important"
Tracking Pixel Contents