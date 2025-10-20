Un camió s’accidenta al Papiol i provoca una fuita de gasoil
Els serveis d'emergència han contingut ràpidament el gasoil vessat a l'AP-7 · L'incident no ha causat ferits
Un camió tràiler ha patit aquest matí una sortida a l'AP-7 al punt quilomètric 162, al terme municipal del Papiol. L’accident ha desencadenat una fuita de combustible del dipòsit del vehicle, fet que ha activat una resposta immediata dels serveis d’emergència després de rebre l’avís a les 11:06 hores.
Els efectius desplaçats -quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat- han treballat per contenir el gasoil vessat, que ha estat recollit de forma segura i traslladat a bidons. L’empresa propietària del vehicle s’ha fet càrrec del producte recuperat i de la gestió posterior.
Malgrat l’espectacularitat de l’incident, no s’han registrat ferits i la situació ha quedat sota control sense riscos per a les persones.
