Un camió s’accidenta al Papiol i provoca una fuita de gasoil

Els serveis d'emergència han contingut ràpidament el gasoil vessat a l'AP-7 · L'incident no ha causat ferits

El camió accidentat a l'AP-7

El camió accidentat a l'AP-7 / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Un camió tràiler ha patit aquest matí una sortida a l'AP-7 al punt quilomètric 162, al terme municipal del Papiol. L’accident ha desencadenat una fuita de combustible del dipòsit del vehicle, fet que ha activat una resposta immediata dels serveis d’emergència després de rebre l’avís a les 11:06 hores.

Els efectius desplaçats -quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat- han treballat per contenir el gasoil vessat, que ha estat recollit de forma segura i traslladat a bidons. L’empresa propietària del vehicle s’ha fet càrrec del producte recuperat i de la gestió posterior.

Malgrat l’espectacularitat de l’incident, no s’han registrat ferits i la situació ha quedat sota control sense riscos per a les persones.

El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables

Un camió s’accidenta al Papiol i provoca una fuita de gasoil

Els Castellers de Berga celebren amb èxit la Diada Xavi Batriu Sibila

El bus urbà de Manresa estrena itinerari amb poques incidències llevat d'un «punt calent»

Manresa comença a fer realitat el projecte de l’Edifici del Coneixement

El Bages vol fomentar la corresponsabilitat en l’àmbit de la llar amb un mes de propostes i activitats

La Dansa de la Mort de Manresa actuarà a la Nit de les Ànimes de Copons

Inma Gómez, comunicadora emocional i funcionària: "No tots els funcionaris som iguals. Jo sé què m'ha costat arribar aquí"

