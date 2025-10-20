Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enxampen dos traficants de drogues comptant una gran quantitat de bitllets davant la policia a Martorell

Agents de la policia local van descobrir que els joves amagaven 102 grams d’haixix

Els dos joves detinguts per la policia local de Martorell

Els dos joves detinguts per la policia local de Martorell / Policia Local de Martorell via Instagram

Alba Díaz

Alba Díaz

Martorell

La policia local de Martorell ha detingut aquest cap de setmana dos joves acusats de tràfic de drogues. Segons informen fonts del cos policial en una publicació a Insagram, mentre patrullaven amb un vehicle de paisà pel municipi, van observar dos joves comptant una gran quantitat de bitllets, fet que va generar sospita.

Davant d’aquesta actitud, els policies es van acostar als individus per a identificar-los. Durant l’escorcoll corporal i de les pertinences, els agents van trobar una peça d’haixix de 102 grams.

Com a resultat, es va procedir a la detenció de les dues persones per un delicte contra la salut pública.

La peça d’haixix de 102 grams

La peça d’haixix de 102 grams / Policia Local de Martorell

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents