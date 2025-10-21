Demanen sis anys de presó per un acusat d'estafar homes fent-se passar per dona i prometent-los xous sexuals
El jutjat de Martorell ha instruït el cas d'un investigat que presumptament creava perfils falsos en aplicacions de cites per guanyar-se la confiança dels usuaris i obtenir un benefici econòmic
El jutjat de Martorell ha portat el cas d'un home acusat de crear diversos perfils falsos en aplicacions de cites, fent-se passar per una dona, per contactar amb usuaris, seduir-los i guanyar-se la seva confiança amb l’objectiu d’obtenir un benefici econòmic. Segons la Fiscalia, aquest era el mètode que utilitzava l'investigat, que està acusat d’un delicte continuat d’estafa i d’extorsió, per haver enganyat almenys cinc persones entre el maig del 2020 i l’octubre del 2021, i haver-se apropiat d’un total de 26.952,26 euros.
El modus operandi de l’acusat era sempre el mateix. Creava perfils falsos en aplicacions de cites, fent-se passar per una dona, i contactava amb usuaris, prometent-los espectacles sexuals per webcam. Un cop havia guanyat la seva confiança i establert una relació de seducció, els escrivia a través de WhatsApp i els feia creure que podien ajudar-la econòmicament trucant a una línia de tarifació especial.
Quan les víctimes feien la trucada, rebien automàticament un missatge de l’acusat, que es feia passar per un suposat treballador de l’empresa, informant-los que el seu número havia estat registrat internacionalment i que se’ls cobraria pels serveis contractats. D’aquesta manera, els pressionava perquè fessin transferències bancàries a diversos comptes domiciliats al Perú, on residia l'acusat, amb la finalitat de dificultar-ne el rastreig.
Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l’acusat amenaçava les víctimes amb conseqüències econòmiques negatives o amb ser denunciades per estafa si no feien els pagaments exigits. En alguns casos, les transferències es van elevar fins a 15.134,94 euros.
La Fiscalia considera que els fets són constitutius d’un delicte continuat d’estafa i d’un delicte continuat d’extorsió, i demana per a l’acusat sis anys de presó i el pagament de 27.699,94 euros en la suma d’indemnitzacions per a cadascun dels damnificats. El cas es jutjarà els pròxims dies 30 i 31 d'octubre a l'Audiència de Barcelona.
