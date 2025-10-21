Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'experiència amb inhibidors de drons a Brians 1 i a Brians 2, clau en el pla de seguretat de Justícia per a totes les presons

El Departament estendrà a la resta de centres els dispositius aplicats a Sant Esteve Sesrovires per impedir l'entrada de drogues i mòbils al recinte penitenciari

El centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Ses Rovires

El centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Ses Rovires / Arxiu/ACN

R. Tortosa

Manresa

Els incidents viscuts als recintes penitenciaris de la regió central, les queixes formulades pel personal i pels sindicats, i les mesures aplicades per incrementar-hi la seguretat en els últims mesos han estat determinants perquè el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica hagi anunciat la instal·lació d'eines tecnològiques per acabar amb els problemes més greus a les presons. 

Així, el mateix conseller, Ramon Espadaler, va explicar dilluns al Palau de la Generalitat, davant el Comitè Nacional de Seguretat i Justícia, que tots els centres comptaran amb un sistema de detecció i inhibició de drons com el que ja funciona a Brians 1 i a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. 

El mateix passarà amb els dispositius per anul·lar el senyal dels telèfons mòbils i els escàners corporals. A més de Brians 2, Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, ha patit aldarulls i agressions per culpa de les drogues i els smartphones introduïts de manera il·legal. La previsió és que les millores es vagin desplegant en els pròxims tres anys. 

Aquest "pla integral de legislatura", com el va anomenar Espadaler, contempla la construcció de nous mòduls per descongestionar els centres del territori. UGTPresons s'ha referit sovint amb preocupació a Lledoners i Brians 2, pel nombre de reclusos i la baixa proporció de funcionaris que els han d'atendre. L'Administració esperava que la població penitenciària en 2025 fos de 8.769 individus; al setembre d'aquest any, la xifra estava arribant a 9.100.

Un dels objectius que persegueix la "mirada integral" a la qual es va referir Espadaler és reduir els atacs als treballadors. Molts d'ells es deriven de la tensió que desencadena el tràfic de substàncies estupefaents i la coordinació de bandes i màfies des de les presons. En aquest context, els mòbils són una peça clau. Només a Brians 2, l'any passat se'n van confiscar 106. 

La participació al Comitè Nacional de Seguretat i Justícia del president, Salvador Illa; la consellera d'Interior i Seguretat pública, Núria Parlon; i el conseller de Presidència, Albert Dalmau, volia reforçar aquest compromís de Ramon Espadaler.

