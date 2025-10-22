Crearan un còpia virtual de la depuradora de Martorell per treballar en inundacions
Amb aquest sistema es monitoritzaran punts estratègics de la xarxa de sanejament, detectar abocaments a través d’un sistema d’alerta primerenca i esbrinar el seu possible origen
Un bessó digital de la depuradora de Martorell permetrà avançar-se a possibles vessaments i identificar-ne l'origen. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació un contracte per a l’execució de les obres necessàries per implementar un bessó digital en el sistema de sanejament de Martorell, al Baix Llobregat. El projecte compta amb un pressupost de licitació d’1,1 milions d’euros (IVA inclòs) i es poden presentar ofertes fins al 29 d’octubre de 2025. La inversió està vinculada als ajuts Next Generation.
Per poder dur a terme aquest bessó digital s'ha de dur a terme diverses mesures com la instal·lació de sensors i sondes en sis emplaçaments per a detectar possibles alteracions de la quantitat i de la qualitat de les aigües abocades.
En una primera fase dels treballs s’instal·laran un total de 20 sensors i sondes amb l’objectiu de detectar alteracions en el pH, la terbolesa i la conductivitat, mentre que en una segona fase consecutiva se n’instal·laran un total de 13 sensors i sondes per mesurar la matèria orgànica, amoni, nitrats, níquel, crom i zinc
L’objectiu d’aquesta actuació se centra en millorar la gestió d’aquest sistema de sanejament, que recull i tracta les aigües residuals generades a Martorell i Sant Esteve Sesrovires, per aportar-les degudament tractades al torrent dels Llops (conca del riu Llobregat).
Amb el desenvolupament del bessó digital es monitoraran punts estratègics de la xarxa de sanejament que permetran detectar abocaments contaminants i el seu origen a través d’un Sistema d’Alerta Primerenca (SAP), per tal de poder prendre accions operatives que redueixin l'impacte i augmentin la resiliència del sistema.
En conjunt, es facilitarà la millora del funcionament de la depuradora, evitant abocaments per sobre dels límits al medi receptor i es millorarà la qualitat dels fangs, amb efectes en la seva revalorització.
Els treballs tindran una durada de 9 mesos, a comptar des de la formalització del contracte.
