Desarticulen un grup de lladres especialitzats en robatoris amb força en empreses del Baix Llobregat
Els investigadors de la comissaria de Martorell van descobrir que els autors sortien cada dia a mitja tarda amb el vehicle i no tornaven fins a la matinada següent per estudiar amb minusiocitat les vies d'accés i de sortida
Regió7
Sortien cada dia a mitja tarda amb el vehicle i no tornaven fins a la matinada següent per preparar minuciosament els robatoris, estudiant prèviament els possibles objectius, així com les vies d'accés i fugida. Aquest era el modus operandi d'un grup criminal especialitzat en robatoris en força en empreses de la zona del Baix Llobregat que ha estat desarticulat pels Mososs d'Esquadra de la comissaria de Martorell. En total, s'han detingut quatre homes d'edats compreses entre els 37 i els 45 anys, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a empreses de Sant Esteves Sesrovires i Barberà del Vallès.
La investigació es va iniciar la matinada del passat 9 d'octubre, quan els agents de seguretat ciutadana de Martorell van rebre l'avís d'alarma de robatori a una empresa situada a un polígon industrial de Sant Esteves Sesrovires.
Ràpidament, les patrulles van posicionar controls de pas situant-se de forma estratègica a les vies d'accés a aquest polígon i allà van identificar un vehicle amb un sol ocupant, un home amb la roba bruta de fang i matolls que va donar una versió inversemblant dels motius de la seva presència al lloc.
Arran d'aquesta identificació, els investigadors van ubicar aquest vehicle en un càmping de Pineda de Mar i van fer seguiments discrets fins a determinar que els quatre homes sortien cada dia a mitja tarda amb el vehicle i no tornaven fins a la matinada següent per preparar els robatoris i estudiar les vies per escapar-se.
En el moment de cometre el robatori, cadascun d'ells desenvolupava només el rol prèviament assignat, fet que els permetia reduir els riscos i els temps d'execució.
Amagaven les eines al bosc
Les eines que empraven per perpetrar els robatoris amb força, les amagaven en una zona boscosa, terme municipal de Sabadell, i les treien només en el moment de consumar-los, evitant portar-les a sobre i la possibilitat de ser localitzades en possibles controls de pas policials.
Mentre els investigadors feien indagacions al voltant de l'activitat del grup criminal, van tenir coneixement de la perpetració d'un altre robatori amb força en una empresa de Barberà del Vallès, que els va reafirmar els moviments de preparació i execució dels lladres.
23 antecedents policials
Finalment, el dijous 16 d'octubre els investigadors van detenir-los a Sabadell tot just en el moment que sortien de la zona boscosa carregats amb les eines, camí d'un nou robatori amb força. Els quatre detinguts, que acumulaven 23 antecedents policials, van passar a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Sabadell.
