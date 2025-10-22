Motor
La prova de trial infantil celebrada a Castellví corona com a campions de Catalunya dos esportistes locals
Regió7
Manresa
El III Trial de nens de Castellví de Rosanes va tancar el calendari oficial de competició del Campionat de Catalunya de Trial de nens 2025 de la Federació Catalana de Motociclisme. La prova, a més de dur l’emoció del trial al municipi, va servir també perquè, amb els punts sumats a Castellví, dos esportistes locals es coronessin com a campions de catalans de les respectives categories. D’una banda, Carles Fernández va quedar primer de Catalunya en categoria iniciació B, mentre que Paula Fernández va endur-se el campionat femení de Catalunya, en el qual competeix en categoria aleví B.
