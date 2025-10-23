Justícia invertirà 5,2 milions per millorar l'eficiència energètica a la presó de Brians 1
Les actuacions inclouen millores en els sistemes de climatització, en la il·luminació i en cobertes i fusteries
El Departament de Justícia impulsarà millores a la presó de Brians 1, amb un pressupost de 5,2 milions d'euros, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica dels edificis i incorporar sistemes de producció d'energia renovable. Les actuacions de millora es duran a terme a l'edifici on hi ha les oficines d'administració i al poliesportiu. Les obres s'inclouen dins del Pla Integral Penitenciari, que inclou millores en matèria de seguretat, com la incorporació d'inhibidors de drons a les presons catalanes, partint de l'experiència a Brians 1 i a Brians 2, escàners corporals o més formació per als professionals dels centres penitenciaris.
Per una banda, a l'edifici A, es faran millores en cobertes i fusteries, es substituirà el sistema de climatització per una bomba de calor centralitzada, s’instal·laran recuperadors de calor per renovar l’aire, es canviaran els llums per tecnologia LED i es col·locaran plaques fotovoltaiques. D'altra banda, a l’edifici H, es renovarà la coberta, s’instal·laran recuperadors de calor i s’actualitzarà l’enllumenat amb llums LED.
La millora de l'eficiència energètica és una les accions del nou Pla Integral Penitenciari, que inclou millores en tres grans àmbits, infraestructures, seguretat i formació. Entre les mesures, destaca la construcció de nous mòduls estructurals, els inhibidors de telefonia per evitar les comunicacions no autoritzades, o la creació d'una Unitat de Formació Pràctica Penitenciària, que garantirà una formació teòrica i pràctica de qualitat tant per al personal de nou ingrés com per al personal en actiu.
