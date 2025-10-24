Tradició
La Fira del Vi i de la Gastronomia d’Esparreguera celebra la seva 11a edició
Regió7
Manresa
L’11a edició de la Fira del Vi i de la Gastronomia d’Esparreguera va reunir dissabte passat més de 3.200 persones a la plaça del Centre, que van gaudir dels vins oferts pels 10 cellers i bodegues participants i de les propostes culinàries dels 5 estands de restauració local. L’esdeveniment va tancar aquesta edició amb 4.168 tiquets de copes venuts i 2.214 tapes servides. La fira va incorporar diverses activitats paral·leles, entre les quals algunes novetats com la demostració de cuina en directe amb degustació, el taller de cuina infantil i la primera edició de La Barrikada, la cursa de barriques catalanes.
