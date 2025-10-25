Solidaritat
Abrera commemora el Dia Mundial contra el Càncer de Mama
Regió7
Manresa
Abrera va acollir diumenge passat una jornada solidaria organitzada per la Junta local d’Abrera de l’Associació Espanyola Contra el Càncer i l’Associació Vikingos del600 del Baix Llobregat. Es va fer el tradicional viatge solidari amb cotxes clàssics i venda de marxandatge
