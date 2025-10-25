Roser Brosed agafa el relleu d'Enric Carbonell a l’alcaldia de Sant Esteve Sesrovires
La nova alcaldessa s'ha compromès a “seguir treballant al servei dels sesrovirencs i de les sesrovirenques amb empatia i generositat per construir un poble obert”
Regió7
Roser Brosed Yuste ha estat escollida nova alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires, agafant el relleu d’Enric Carbonell, que s’ha acomiadat de l’alcaldia després de gairebé 20 anys en el càrrec. Els plens de comiat i d’investidura s’han celebrat avui al Teatre Municipal El Casino. La nova alcaldessa socialista ha comptat amb el suport dels seus socis al govern municipal, format per PSC i ARAses. En el seu discurs de comiat, Enric Carbonell ha explicat el seu pas al costat com una “renúncia oportuna i necessària” i seguirà formant part del govern municipal perquè assegura: “vull complir el meu compromís amb el poble i els companys d’acabar el mandat i així, encara que ja no sigui revestit de l’alcaldia, prestar la meva ajuda per portar a bon fi els temes pendents i el compliment dels acords de govern”.
De la seva successora al càrrec ha dit que “està preparada, il·lusionada i disposa de l’experiència i coneixement necessaris per fer una bona feina”. Ha expressat paraules d’agraïment per a tothom qui l’ha acompanyat al llarg d’aquests 20 anys i s’ha acomiadat emocionat, assegurant que “ha estat un honor servir-vos i representar-vos com a alcalde”.
Carbonell, de 64 anys, continuarà com a regidor del govern municipal de coalició (PSC-ARAses) fins a la fi del mandat. Un cop formalitzada la renúncia, s’ha celebrat la sessió per a l’elecció de la nova alcaldia. Roser Brosed ha estat escollida amb els set vots dels regidors i regidores de l’equip de govern de PSC i ARAses. Brosed és la segona dona en ocupar l’alcaldia de Sant Esteve Sesrovires.
En el seu discurs d’investidura, la nova alcaldessa ha agraït la confiança del seu predecessor, de qui ha destacat “l’honestedat i capacitat de treball, amb la qual continuo comptant de cara al futur”. Ha expressat el seu compromís “a seguir treballant al servei dels sesrovirencs i de les sesrovirenques amb empatia i generositat per construir un poble obert, amb uns veïns i unes veïnes orgullosos del seu Ajuntament, del seu Consistori i del seu municipi” i ha ofert “mà estesa” a tots els grups municipals.
“El meu compromís és d’humilitat, de lleialtat, d’estabilitat, de transparència... És un compromís de responsabilitat, d’honestedat, de seguretat i de dignitat per liderar aquest encàrrec”, ha manifestat. I ha conclòs amb la voluntat de “continuar avançant plegats i ser l’alcaldessa de tothom”.
Roser Brosed, nascuda el 1965, té una dilatada trajectòria política que va iniciar l’any 1996. Des de l’any 2003 és regidora i portaveu del grup socialista. En aquest temps ha ostentat responsabilitats en les àrees de Joventut, Esports, Obres i Serveis, Via Pública i Civisme, Mobilitat, Règim Intern, Seguretat Ciutadana, Recursos Humans, Participació Ciutadana, Comunicació i Transparència, Promoció Econòmica, Comerç i Acció Turística. També ha ocupat els càrrecs de consellera comarcal del Consell Comarcal del Baix Llobregat i membre de la Junta del Consell Esportiu del Baix Llobregat.
