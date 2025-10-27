Cultures
Abrera gaudeix del nostàlgic monòleg «Yo sobreviví a la EGB» de Jordi Merca
La Sala Municipal d’Abrera es va omplir de gom a gom per gaudir del monòleg «Yo sobreviví a la EGB» de Jordi Merca, dins el cicle Tardor Cultural 2025. Es tracta d’un espectacle d’estand-up d’una hora i mitja, un xou d’humor perfecte per a totes i tots els que van viure la dècada dels 80. D’altra banda, el 20 de desembre tindrà lloc, dins el cicle Hivern cultural 2025, l’espectacle Tribut a Vaiana «La Isla de Maui», dirigit a públic infantil i familiar.
