Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cultures

Abrera gaudeix del nostàlgic monòleg «Yo sobreviví a la EGB» de Jordi Merca

Abrera gaudeix del nostàlgic monòleg &quot;Yo sobreviví a la EGB&quot; de Jordi Merca

Abrera gaudeix del nostàlgic monòleg "Yo sobreviví a la EGB" de Jordi Merca / Arxiu particular

Regió7

Manresa

La Sala Municipal d’Abrera es va omplir de gom a gom per gaudir del monòleg «Yo sobreviví a la EGB» de Jordi Merca, dins el cicle Tardor Cultural 2025. Es tracta d’un espectacle d’estand-up d’una hora i mitja, un xou d’humor perfecte per a totes i tots els que van viure la dècada dels 80. D’altra banda, el 20 de desembre tindrà lloc, dins el cicle Hivern cultural 2025, l’espectacle Tribut a Vaiana «La Isla de Maui», dirigit a públic infantil i familiar.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents