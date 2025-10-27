Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Martorell organitza una formació per enfortir el suport en salut mental / Arxiu particular

Martorell va dur a terme la formació Fem Comunitat: Eines i estratègies per acompanyar en salut mental a l’aula docent de la Fundació Hospitalàries. Hi van assistir representants dels serveis socials dels municipis de Martorell, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Gelida, Castellví de Rosanes, Masquefa i el Bruc. L’objectiu d’aquest curs, de 10 hores de durada, era abordar estratègies que permetessin vincular altres agents de la comunitat en el procés d’acompanyament i enfortir el desenvolupament de les persones en situacions de complexitat dins del seu entorn més proper.

