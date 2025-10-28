Una conductora resulta ferida greu per un xoc amb un camió a l'AP-7, al Papiol
L'accident ha tallat dos carrils en sentit sud de la carretera i ha generat fins a 18 quilòmetres de cues
Una conductora ha resultat ferida menys greu en un accident que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a l'AP-7, a l'altura del Papiol (Baix Llobregat). L'accident s'ha produït per una col·lisió entre un turisme i un camió. En el turisme hi viatjava la conductora que ha hagut de ser alliberada per part dels Bombers de l'interior del vehicle. Posteriorment, ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital de Bellvitge.
18 quilòmetres de cues
L'avís per l'accident s'ha rebut a les 15.50h i ha mobilitzat fins a cinc dotacions dels Bombers fins al lloc, a banda dels equips del SEM i dels Mossos. Durant la intervenció dels serveis d'emergències, s'ha tallat dos carrils en sentit sud i hi ha hagut aturades de més de 18 quilòmetres des de Santa Perpètua de Mogoda. Trànsit ha informat que, com a rutes alternatives, els conductors poden passar per la C-58 o bé per la B-40.
