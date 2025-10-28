Jutgen dos traficants que van ser enxampats amb prop de 18.000 euros de cocaïna al cotxe a Martorell
La Fiscalia demana que compleixin una pena de 5 anys de presó i que paguin una multa de 36.000 euros per un delicte contra la salut pública
Un paquet de cocaïna per un valor de 17.792,75 euros. Aquesta és la mercaderia que duien dins del cotxe dos homes que van ser interceptats a Martorell i que ara s’enfronten a 5 anys de presó i a una multa de 36.000 euros per un delicte contra la salut pública. El cas es jutjarà la setmana que ve a l’Audiència de Barcelona.
Gairebé eren les 4 de la tarda del 29 de novembre del 2018, quan els dos acusats, de 26 i 29 anys en el moment dels fets, conduïen un vehicle de model Opel Astra per l’AP-7, a l’altura de Martorell, i van ser aturats en un control de la Guàrdia Civil, segons la Fiscalia. Els agents els van indicar que estacionessin el vehicle en un lloc segur per dur a terme una inspecció.
En el registre, els agents van trobar una bossa amagada a la part inferior del seient davanter que contenia cocaïna per valor de 17.792,75 euros, segons la taxació pericial. La Fiscalia assenyala que la droga anava destinada a tercers.
