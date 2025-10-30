Segon tall massiu de fibra a Olesa de Montserrat en el darrer mes i mig: «Les pèrdues econòmiques són enormes i les incomoditats personals també»
Algunes línies del municipi estan sense connexió des de dilluns
Jordi Pujolar (ACN)
Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) pateix el segon tall massiu de fibra òptica en només un mes i mig. Després del tall de sis dies de mitjans de setembre, que es va atribuir a un sabotatge, aquesta setmana el poble s'ha tornat a quedar sense connexió. El tall es va produir dilluns i algunes línies continuen encara inactives aquest dijous, segons ha denunciat el seu alcalde, Marc Serradó: "Les pèrdues econòmiques són enormes i les incomoditats personals també moltíssimes. No funciona la teleassistència i hi ha afectació en escoles, comerços i indústria". El consistori busca ara assessorament legal per estudiar si emprén accions legals contra Telefònica.
A diferència de l'anterior cop, aquesta vegada hi ha hagut algunes línies que s'han pogut anar recuperant gradualment. Entre dimecres i aquest dijous alguns veïns ja tindrien connectivitat, però hi ha qui encara no l'ha pogut recuperar. El mateix ajuntament, detalla l'alcalde, va estat el dimecres sense connexió en tot el dia.
A més de les molèsties, Serradó denuncia una "manca d'informació enorme" per part de la companyia: "Seguim sense saber on és el tall o quines mesures correctores es van prendre després del tall del mes de setembre per evitar que tornés a passar".
