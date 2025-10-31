Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Abrera acull amb èxit una nova edició de la Setmana de la Lactància Materna

Abrera ha visibilitzat aquest mes d’octubre l’alletament matern i enguany, la Setmana de la Lactància Materna 2025 va tenir lloc del dilluns 20 al diumenge 26 d’octubre. Es van organitzat diferents activitats per tal de promocionar i donar a conèixer la lactància materna i els seus beneficis tant per a la mare com per al nadó. L’objectiu principal de la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna és promoure la importància de la lactància i brindar informació i suport a les mares i famílies en relació amb aquest tema tan rellevant per a la salut i el benestar dels més petits i petites. L’Ajuntament va fer un agraïment als participants.

