Olesa vol transformar el barri de Sant Bernat amb ajuts del futur pla de barris
El projecte que es presenta preveu una inversió de 6,2 milions d’euros per impulsar la renovació urbana, ecològica i social d’aquest barri del municipi
Regió7
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat vol transformar el barri de Sant Bernat a través del pla de barris que impulsa el govern català. El projecte preveu una inversió de 6,2 milions d’euros per impulsar la renovació urbana, ecològica i social d’aquest barri del municipi, amb una durada prevista d’execució de cinc anys. En cas que s'aprovi, el 60% del cost l’assumiria la Generalitat i el 40% restant l’Ajuntament (prop de 2,5 milions d’euros).
L’Ajuntament d’Olesa ha estat un dels municipis que opta a la primera convocatòria impulsada des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat. L’alcalde d’Olesa, Marc Serradó, ha destacat la gran oportunitat que representa per al barri de Sant Bernat i per al conjunt del municipi: “Hem presentat un Pla amb 33 accions per impulsar la renovació del barri. Destaca la millora de l’espai públic i de les voreres, la recuperació de l’antic edifici de l’escola Sant Bernat com a nou equipament comunitari, l'impuls del comerç i la instal·lació d'ascensors al parc d’habitatges”.
La partida pressupostària més important és la que es destina a la rehabilitació d’habitatges, que inclou la instal·lació d’ascensors (1,5 milions d’euros). Actualment hi ha 27 blocs que no disposen d’ascensor, i l’Ajuntament considera que aquesta actuació és prioritària per millorar l’accessibilitat i la qualitat de vida del veïnat.
La segona partida amb més pressupost (1,1 milions d'euros) seria per a renovació i arranjament de carrers, parcs i places, i la millora de l’enllumenat i del clavegueram. “Es renovaran vials i voreres per, així, eliminar barreres arquitectòniques i aconseguir que el barri sigui més amable i segur”, ha destacat Serradó.
Per al projecte de l’antiga escola Sant Bernat també s’ha previst una partida important (910.000 euros). Fins ara ja s'han enderrocat els edificis on estava ubicada l’antiga escola de primària i queda pendent l’edifici més alt, que està en bones condicions i serà rehabilitat per adequar-lo com a equipament públic per al barri. L’alcalde ha explicat que la Diputació de Barcelona està redactant el projecte bàsic d’usos de l’equipament: "La finalització de la plaça de l'antiga escola Sant Bernat, que disposarà de zones de joc, de descans i d'ombra, i la rehabilitació de l'equipament per a fer-ne un ús comunitari, han de consolidar una gran illa cívica i popular al barri, que volem que s'ompli d'activitat".
En la proposta també s’inclou la connexió del barri amb Les Planes a través del talús del carrer Montsià. La voluntat és eliminar la “cicatriu urbana” que hi ha actualment, i crear un camí accessible i enjardinat entre les dues zones.
Pel que fa a la transició ecològica, la proposta inclou mesures per incrementar els espais verds, amb la plantació de nou arbrat i la millora de parcs i jardins. També es crearan més d’espais d’ombra, i es completarà el corredor d’ombres del carrer de les Angelines fins connectar-lo amb el Centre Cívic i Comunitari d’Olesa. Als equipaments públics es preveu fer la recollida d’aigües pluvials i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Alhora, al projecte destaca la creació d’una nova zona d’aparcament dissuasiu a l’altra banda del carrer Ripollès i la creació d’habitatge social a la zona on actualment estan ubicats els horts urbans municipals. L’alcalde ha detallat que “aquest és un solar qualificat com habitatge dotacional i està inscrit en el registre de solars de la Generalitat de Catalunya per a edificar entre 60 i 70 habitatges de protecció oficial. Els horts fan una funció social molt importat i, per tant, també es preveu una dotació per reubicar-los en una altra zona del barri”.
En l’eix social, el Pla inclou accions per revitalitzar el comerç local, com ara subvencions per a la instal·lació de nous comerços als locals que hi ha buits. També hi ha actuacions per revitalitzar el barri amb polítiques socials com un servei de mediació a les comunitats veïnals o un per atendre situacions de soledat i vulnerabilitat.
Finalment, en l’àmbit cultural s'aposta per incrementar-hi l’activitat cívica i cultural, amb més propostes d’art i cultura.
El Pla de barris i viles de Catalunya 2025-2029 és el mitjà per fer efectiva la Llei 11/2022 de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles que vol transformar el país. Destinarà uns 1.600 milions d’euros entre els anys 2025 i 2029, dels quals un miler els aportarà el Govern i la resta, els ajuntaments.
