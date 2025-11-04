Retencions d'uns quatre quilòmetres per un accident a la C-55, a Esparreguera
Trànsit ha donat un pas alternatiu a la via entre Collbató i Olesa de Montserrat a causa d'un accident
Un accident ha obligat a fer un pas alternatiu a la C-55, entre Collbató i Olesa de Montserrat, a causa d'un accident que ha tingut lloc a l'altura d'Esparreguera, al quilòmetre 9 de la via. Com han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra, l'incident ha causat la mort d'una dona que, segons han relatat els testimonis, s'ha llevat la vida de forma voluntària en impactar contra un vehicle. A conseqüència de l'incident, s'hi han generat uns 4 quilòmetres de cues en ambdós sentits.
L'incident ha tingut lloc pels volts de les 18.20 h de la tarda d'aquest dimarts i, després d'una hora i mitja, encara no s'ha pogut restablir la normalitat a la via a l'espera que finalitzin les tasques d'aixecament de cadàver.
