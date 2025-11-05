Resulta ferit en bolcar el carretó elevador en què circulava a Castellví de Rosanes
L'home, que ha hagut de ser atès in situ, ha acabat amb una contusió a les cames
Un home ha resultat ferit menys greu després de bolcar el carretó elevador en què circulava. L'incident ha tingut lloc aquest matí, pels volts de les 11 h del matí al carrer de Montgoi de Castellví de Rosanes. Els cossos de seguretat s'han desplaçat al lloc dels fets per atendre in situ el conductor, que ha resultat amb una contusió a les cames.
S'han activat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han desbolcat el vehicle d'obra i han eixugat un petit vessament de combustible causat pel mateix carretó.
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Mor Francesc Iglesias, qui va ser alcalde de Sant Joan, president del Consell del Bages i diputat
- «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Cándida Jiménez, pensionista, sobre la jubilació anticipada: 'Em van penalitzar de per vida, com una cadena perpètua