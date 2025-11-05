Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Resulta ferit en bolcar el carretó elevador en què circulava a Castellví de Rosanes

L'home, que ha hagut de ser atès in situ, ha acabat amb una contusió a les cames

El carretó elevador bolcat a Castellví de Rosanes

El carretó elevador bolcat a Castellví de Rosanes / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un home ha resultat ferit menys greu després de bolcar el carretó elevador en què circulava. L'incident ha tingut lloc aquest matí, pels volts de les 11 h del matí al carrer de Montgoi de Castellví de Rosanes. Els cossos de seguretat s'han desplaçat al lloc dels fets per atendre in situ el conductor, que ha resultat amb una contusió a les cames.

S'han activat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han desbolcat el vehicle d'obra i han eixugat un petit vessament de combustible causat pel mateix carretó.

