Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Joves i famílies de Collbató participen en un EscapeRoom

L'activitat es va desenvolupar pels carrers del municipi

L'activitat va girar entorn &quot;El tresor de la Bruixa de Collbató&quot;

L'activitat va girar entorn "El tresor de la Bruixa de Collbató" / AJ. COLLBATÓ

Regió7

Manresa

La Biblioteca Sibil·la Durfort va organitzar un Escape Room temàtic pels diferents carrers de Collbató. L’activitat va girar entorn de la llegenda El tresor de la Bruixa de Collbató, una història que explica que una bruixa de Collbató amagava castanyes d’or al poble.

Els participants, organitzats en diferents grups de diferents edats, van recórrer el poble a la recerca d’aquest tresor, resolent proves i enigmes. L’acte va acollit a un total de 17 grups que van gaudir de la jornada amb esportivitat i companyerisme.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents