Joves i famílies de Collbató participen en un EscapeRoom
L'activitat es va desenvolupar pels carrers del municipi
Regió7
Manresa
La Biblioteca Sibil·la Durfort va organitzar un Escape Room temàtic pels diferents carrers de Collbató. L’activitat va girar entorn de la llegenda El tresor de la Bruixa de Collbató, una història que explica que una bruixa de Collbató amagava castanyes d’or al poble.
Els participants, organitzats en diferents grups de diferents edats, van recórrer el poble a la recerca d’aquest tresor, resolent proves i enigmes. L’acte va acollit a un total de 17 grups que van gaudir de la jornada amb esportivitat i companyerisme.
