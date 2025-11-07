Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'incendi d'un turisme obliga a tallar dos carrils de la B-40, a Abrera

El conductor del vehicle no ha resultat ferit a causa de l'incident

Els Bombers durant les tasques d'extinció del vehicle incendiat

Els Bombers durant les tasques d'extinció del vehicle incendiat / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

L'incendi d'un turisme ha obligat a tallar temporalment dos carrils en sentit nord de la B-40, a Abrera. L'incident ha tingut lloc el matí d'aquest divendres, pels volts de les 11.45 hores, quan el vehicle ja havia sortit d'un dels túnels de la via. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets per extingir el foc i assegurar la zona. Com expliquen fonts del cos, el conductor no consta com a ferit a causa del foc.

G5JiRacX0AA6U5n

El vehicle després de les tasques d'extinció / Bombers de la Generalitat

Mentre es duien a terme les tasques d'extinció i la retirada del vehicle s'han hagut de tallar dos carrils de la B-40 en sentit nord, en direcció Terrassa. A conseqüència, s'hi han generat retencions, però ja s'ha restablert la normalitat.

