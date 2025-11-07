L'incendi d'un turisme obliga a tallar dos carrils de la B-40, a Abrera
El conductor del vehicle no ha resultat ferit a causa de l'incident
L'incendi d'un turisme ha obligat a tallar temporalment dos carrils en sentit nord de la B-40, a Abrera. L'incident ha tingut lloc el matí d'aquest divendres, pels volts de les 11.45 hores, quan el vehicle ja havia sortit d'un dels túnels de la via. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets per extingir el foc i assegurar la zona. Com expliquen fonts del cos, el conductor no consta com a ferit a causa del foc.
Mentre es duien a terme les tasques d'extinció i la retirada del vehicle s'han hagut de tallar dos carrils de la B-40 en sentit nord, en direcció Terrassa. A conseqüència, s'hi han generat retencions, però ja s'ha restablert la normalitat.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'