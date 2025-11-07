Una topada entre un camió i dos turismes fa tallar dos carrils de l'AP-7, a Castellví de Rosanes
Tot i que ja han estat reoberts, la circulació avança amb retencions al llarg d'uns quatre quilpometres en sentit sud
Una topada entre un camió i dos turismes ha obligat a tallar durant dues hores dos carrils de l'AP-7, en sentit sud, a Castellví de Rosanes. L'accident ha tingut lloc pels volts de les 5 h d'aquesta tarda i els vehicles involucrats no han estat retirats de la via fins a les 7 h. Tot i que ja s'han reobert els dos carrils que han estat tallats, la circulació avança amb retencions al llarg d'uns 4 quilòmetres.
Arran de l'incident s'han tallat els dos dels carrils de l'AP-7 en direcció Tarragona. L'accident entre els tres vehicles ha tingut lloc a prop del punt quilomètric 170.
