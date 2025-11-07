Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una topada entre un camió i dos turismes fa tallar dos carrils de l'AP-7, a Castellví de Rosanes

Tot i que ja han estat reoberts, la circulació avança amb retencions al llarg d'uns quatre quilpometres en sentit sud

L'accident entre un camió i dos turismes, a l'AP-7

L'accident entre un camió i dos turismes, a l'AP-7 / SCT

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una topada entre un camió i dos turismes ha obligat a tallar durant dues hores dos carrils de l'AP-7, en sentit sud, a Castellví de Rosanes. L'accident ha tingut lloc pels volts de les 5 h d'aquesta tarda i els vehicles involucrats no han estat retirats de la via fins a les 7 h. Tot i que ja s'han reobert els dos carrils que han estat tallats, la circulació avança amb retencions al llarg d'uns 4 quilòmetres.

Arran de l'incident s'han tallat els dos dels carrils de l'AP-7 en direcció Tarragona. L'accident entre els tres vehicles ha tingut lloc a prop del punt quilomètric 170.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
  2. Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
  3. L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
  4. Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
  5. Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
  6. Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
  7. Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
  8. Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»

Universi+, el programa universitari per a persones amb discapacitat intel·lectual, inicia el curs amb 46 alumnes

Universi+, el programa universitari per a persones amb discapacitat intel·lectual, inicia el curs amb 46 alumnes

El CN Manresa i el seu projecte amb la Fundació Guardiola Sala i la Creu Roja arriben als vuitanta nens que no es queden sense nedar

El CN Manresa i el seu projecte amb la Fundació Guardiola Sala i la Creu Roja arriben als vuitanta nens que no es queden sense nedar

Una topada entre un camió i dos turismes fa tallar dos carrils de l'AP-7, a Castellví de Rosanes

Una topada entre un camió i dos turismes fa tallar dos carrils de l'AP-7, a Castellví de Rosanes

La Buresa acull l'enregistrament del pòdcast Tríptic Dadà

La Buresa acull l'enregistrament del pòdcast Tríptic Dadà

Jordi Savall, sobre 'Berghain' de Rosalía: «La peça és molt potent»

Jordi Savall, sobre 'Berghain' de Rosalía: «La peça és molt potent»

Detinguts dos joves per robar al bar de la piscina d'Avinyó: van amagar les monedes sota les catifes del cotxe

Detinguts dos joves per robar al bar de la piscina d'Avinyó: van amagar les monedes sota les catifes del cotxe

«Manresà, del cor de Catalunya i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat

«Manresà, del cor de Catalunya i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat

La sorpresa que s'emporten els blaugranes al nou Spotify Camp Nou: Joan García entrena amb el grup

La sorpresa que s'emporten els blaugranes al nou Spotify Camp Nou: Joan García entrena amb el grup
Tracking Pixel Contents