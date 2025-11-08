Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Llum Saumell impartirà un taller literari a la biblioteca de Martorell

Les sessions se celebraran els dimarts, a la Torre de les Hores, del 18 de novembre al 23 de desembre

Llum Saumell, periodista i escriptora / AJ. MARTORELL

Regió7

Manresa

La Biblioteca Francesc Pujols i la Fundació Francesc Pujols organitzen conjuntament el taller d’escriptura creativa Quan els relats parlen. La periodista i escriptora martorellenca Llum Saumell conduirà sis sessions dedicades a aprendre a escriure diàlegs dins d’un relat narratiu. Se celebraran els dimarts, de 18.30 a 20.00h, a la Torre de les Hores, del 18 de novembre al 23 de desembre. Les inscripcions s’han de fer a la Biblioteca.

Conèixer les característiques i les funcions del diàlegs en un relat narratiu, treballar les seves diferents tipologies i descobrir els seus recursos per a fer-los més àgils són alguns dels aspectes que s’abordaran en els tallers.

