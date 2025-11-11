Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Martorell organitza un nou Cicle de Passejades de la Gent Gran

Enguany es compartirà calendari amb Esplugues de Llobregat, Cardedeu i els Hostalets de Pierola, i en aquesta darrera localitat es farà l’estrena, el 26 de novembre

Torna el Cicle de Passejades de la Gent Gran a Martorell

Torna el Cicle de Passejades de la Gent Gran a Martorell / AJ. MARTORELL

L’Ajuntament de Martorell torna a participar, un any més, en el Cicle de Passejades de la Gent Gran de la Diputació de Barcelona. Una activitat oberta a persones d’entre 63 i 83 anys, que formen part d’una programació de caminades col·lectives amb gent d’altres localitats de les comarques barcelonines. Martorell compartirà calendari enguany amb Esplugues de Llobregat, Cardedeu i els Hostalets de Pierola, i en aquesta darrera localitat és on es farà l’estrena, el 26 de novembre.

La responsable del Cicle de Passejades a Martorell, Ana Casanova, destaca que el cicle “pretén oferir una activitat física i social a les persones grans, millorar la salut, fomentar l’hàbit de caminar amb regularitat, introduir la marxa nòrdica, afavorir les relacions interpersonals amb persones de Martorell i d’altres municipis i conèixer entorns naturals de la província, ja que cada any les passejades es fan en llocs diferents”.

