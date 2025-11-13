Els alumnes d'ESO d'Olesa de Montserrat decideixen fer un espai d'oci per als joves en el Pressupost Participatiu
Els joves han pogut decidir a què destinar 50.000 euros del pressupost municipal com a experiència pionera a Catalunya
Regió7
La creació d’un espai multiús d’oci i trobada per a joves, amb zona de jocs amb videoconsoles, espai de creació audiovisual i sala polivalent per acollir-hi tallers, concerts o sessions de discoteca per a menors. Aquest ha estat el projecte d’inversions més votat per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO dels instituts d’Olesa de Montserrat que han participat en el procés de Pressupost Participatiu 2025, i al qual es destinaran 50.000 €.
L’alcalde, Marc Serradó, ha estat l’encarregat de traslladar als centres el resultat de les votacions realitzades els darrers dies per l’alumnat a través de la Plataforma Participa 311 Olesa de Montserrat, on la primera quinzena de desembre la ciutadania podrà votar també a quins projectes es destinen 150.000 € més.
L’experiència impulsada per la Regidoria de Participació Ciutadana amb l’alumnat de secundària és pionera a Catalunya, ja que Olesa de Montserrat és el primer municipi on el jovent proposa i decideix a través de la plataforma participativa impulsada per la Diputació de Barcelona en què es gastarà una part del pressupost d’inversions.
En aquest procés hi ha participat 236 alumnes en la fase de presentació de propostes i 621 alumnes en la fase de votacions. Les propostes les van fer, a finals del curs passat, alumnat que 2n d’ESO (que ara cursa 3r), i les votacions -realitzades la setmana passada amb el suport de personal del Departament de Participació Ciutadana- han anat a càrrec de l’actual alumnat de 3r i 4t d’ESO dels instituts Creu de Saba, Daniel Blanxart, Escolàpies, Creixen-Povill i Daina-Isard.
El resultat s’ha donat a conèixer aquest dimarts 11 de novembre en una trobada virtual que ha reunit alumnat, professorat i direccions dels centres i Serradó. L’alcalde va celebrar la iniciativa i va afirmar que “l’Ajuntament vol comptar amb el jovent i fomentar que siguin protagonistes del futur d’Olesa”. També va assegurar que aquest és només el primer de molts projectes destinats a fer-los partícips de la vida pública local.
Després de les intervencions, es va fer públic el projecte guanyador, que va rebre 448 dels 2.484 vots emesos: la creació d’un espai multiús d’oci i trobada per a joves, a l’edifici de L’Escorxador o a un altre espai municipal disponible. Segons la proposta, l’espai ha d’incloure la instal·lació de màquines de jocs arcade, una zona de jocs virtuals amb videoconsoles, un espai de creació audiovisual i una sala polivalent per acollir tallers, concerts o sessions de discoteca per a menors. L’espai vol esdevenir un entorn segur, dinàmic i atractiu per al jovent d’Olesa.
Una iniciativa per promoure la participació
La iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana té com a objectiu promoure la participació del jovent en les polítiques públiques i acostar-los al funcionament de l’administració local. Durant el mes de juny, l’alumnat va rebre formació sobre què és un pressupost municipal, com es prenen les decisions d’inversió pública i com aquestes poden contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Pel que fa a la resta del Pressupost Participatiu 2025, la ciutadania podrà conèixer totes les propostes presentades a partir del 24 de novembre i votar les seves preferides de l’1 al 14 de desembre. Tot el procés es gestiona a través de la plataforma Participa 311 Olesa de Montserrat, que garanteix la transparència i la traçabilitat de les propostes i de les votacions.
Per facilitar la participació de la ciutadania, de l’1 al 14 de desembre personal del Departament de Participació Ciutadana es desplaçarà als barris i a les seus d’entitats, habilitarà canals presencials per a la ciutadania que no pugui utilitzar els canals digitals i activarà un Servei a la Carta per a persones amb dificultats de mobilitat.
Els projectes també es podran consultar presencialment a la Casa de Cultura. A més, el divendres 12 de desembre, la plaça de la Sardana acollirà un acte de presentació dels projectes amb xocolatada popular. I aprofitant l’espai de la Fira de Nadal, el dissabte 13 de desembre des del Departament de Participació Ciutadana es farà difusió i acompanyament a la ciutadania per facilitar el procés de votació.
