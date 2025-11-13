Esparraguera impulsa un projecte per elaborar oli local
La iniciativa permetrà aprofitar prop de 300 oliveres de titularitat municipal per elaborar oli d’oliva, fomentar la participació ciutadana i promoure la gestió agroecològica del territori
Regió7
L’Ajuntament d’Esparreguera ha posat en marxa un projecte pilot per recuperar les prop de 300 oliveres municipals amb l’objectiu de donar-los un ús productiu i sostenible, aprofitant-ne els fruits per elaborar oli d’oliva local. La iniciativa, impulsada pel Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, busca també implicar la ciutadania en la gestió agroecològica i la conservació del patrimoni natural del municipi.
Amb un pressupost inicial d’11.950 euros, el projecte inclou la planificació i execució de la collita, la gestió del premsatge i envasat de l’oli, i diverses activitats de sensibilització ambiental i participació ciutadana. L’actuació servirà com a prova pilot per dissenyar un programa a mitjà termini que consolidi la recuperació del patrimoni agroecològic d’Esparreguera i impulsi l’autoconsum responsable.
Recuperar el valor agrícola i ambiental del patrimoni local
El municipi d’Esparreguera compta amb unes 300 oliveres situades en finques de titularitat municipal, majoritàriament ubicades en espais de transició entre el nucli urbà i les zones naturals, així com dins del mateix nucli urbà. Fins ara, aquests arbres havien tingut un ús exclusivament ornamental.
Amb aquest projecte, el consistori vol revalorar els espais d’oliveres com a connectors ecològics i paisatgístics, reduir el malbaratament alimentari i promoure una gestió més sostenible del territori. A més, la iniciativa permetrà produir un oli local amb finalitats socials i promocionals, reforçant el vincle entre la ciutadania i el seu entorn natural.
Collita professional i jornada participativa
La recollida de les olives es farà en deu jornades professionals i una jornada participativa oberta a la ciutadania, que tindrà lloc el diumenge 16 de novembre, a partir de les 9 del matí. Aquesta jornada permetrà a una vintena de persones voluntàries conèixer de prop la feina agrícola i els valors ambientals associats a la gestió del territori.
L’activitat serà dinamitzada per personal especialitzat, que oferirà continguts pedagògics sobre agroecologia, biodiversitat i sostenibilitat. A més, es facilitaran totes les eines necessàries per a la collita. La jornada finalitzarà amb un taller per aprendre a conservar olives, que se celebrarà a Can Pasqual. Les persones interessades poden inscriure’s a través del correu electrònic mediambient@esparreguera.cat.
De l’arbre a l’ampolla: un oli amb identitat local
Les olives recollides, tant en les jornades professionals com en la participativa, es portaran a un molí autoritzat per obtenir oli d’oliva verge, que s’envasarà en ampolles de 250 ml amb etiquetatge personalitzat. Les persones voluntàries rebran una ampolla d’obsequi com a reconeixement a la seva col·laboració, i la resta es destinarà a promocionar el producte local i difondre els valors de la sostenibilitat.
