Torna el Concurs de Teatre Amateur Vila d’Abrera
Les companyies interessades a participar podran formalitzar la seva inscripció fins el dilluns 1 de desembre
Regió7
Manresa
Un any més, l’Ajuntament d’Abrera organitza el Concurs de Teatre Amateur Vila d’Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca. Fins el dilluns 1 de desembre de 2025 inclòs, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen, segons s’estableix a les bases de convocatòria del 2026.
Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà sis de les propostes presentades, que els espectadors podran veure a la Sala Municipal. Les representacions del 28è Concurs de Teatre Amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 8, 15 i 22 de febrer, i 1, 8, i 15 de març de 2026, a les 6 de la tarda.
