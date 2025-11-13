Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Torna el Concurs de Teatre Amateur Vila d’Abrera

Les companyies interessades a participar podran formalitzar la seva inscripció fins el dilluns 1 de desembre

Una representació teatral d'una edició anterior

Una representació teatral d'una edició anterior / AJ. ABRERA

Regió7

Manresa

Un any més, l’Ajuntament d’Abrera organitza el Concurs de Teatre Amateur Vila d’Abrera, una de les cites culturals més arrelades al municipi i a la comarca. Fins el dilluns 1 de desembre de 2025 inclòs, les companyies de teatre amateur que ho vulguin es podran inscriure al certamen, segons s’estableix a les bases de convocatòria del 2026.

Un cop passat aquest termini, el jurat seleccionador triarà sis de les propostes presentades, que els espectadors podran veure a la Sala Municipal. Les representacions del 28è Concurs de Teatre Amateur Vila d'Abrera tindran lloc els diumenges 8, 15 i 22 de febrer, i 1, 8, i 15 de març de 2026, a les 6 de la tarda.

Solsona acosta l'art als infants

Oques Grasses estudia un segon concert de comiat després d'exhaurir entrades per al primer en 21 minuts

Projecte Life als boscos de la Cerdanya: biodiversitat i indústria

Torna el Concurs de Teatre Amateur Vila d’Abrera

Castellgalí organitza una ruta aquest dissabte per descobrir el patrimoni vitivinícola del municipi

Prop de 90 parades s'han apuntat al mercat de segona mà de Valldaura, a Manresa

Creen un himne per al mercat de segona mà infantil MiniPop de Manresa

L'Escola Serra i Hunter de Manresa engega Enxaneta, un repte per promoure l'ús del català entre l'alumnat

