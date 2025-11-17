Un veí d'Olesa de Montserrat mor en un accident a la B-24 a Pallejà
La víctima mortal era l’acompanyant d'un cotxe que ha encalçat un vehicle de manteniment que realitzava tasques de neteja
Regió7
LE.R.O., veí d’Olesa de Montserrat de 48 anys, ha mort aquest dilluns al matí en un accident a la B-24 a Pallejà. El sinistre viari mortal ha tingut lloc a les 11:10 hores, al punt quilomètric 9,2. Per causes que encara s’estan investigant, un cotxe ha encalçat un vehicle de manteniment que realitzava tasques de neteja. A conseqüència de l’accident, ha mort l’acompanyant del turisme. Dues persones més han resultat ferides menys greus.
Arran del sinistre, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i sis unitats i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Des de principi d'any, 128 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes. El 45% d'aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables i tres de cada deu són motoristes (40 motoristes, 13 vianants i 5 ciclistes). El mes de setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període de l'any passat.
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Mor Margaret Rubí Casals, de la popular botiga Rubí Casals de Manresa, als 64 anys
- L'exemplaritat de Tous: segona generació
- El funeral de Miquel Caelles, mort en accident de trànsit, serà aquest diumenge a la tarda a Súria
- Cada vegada hi ha més professionals i experts que recomanen preparar un 'testament digital
- Andrea Sacrest i Laia Marimon, les dissenyadores que han reconvertit una fusteria de la Cerdanya en un taller de furgonetes camper