Ferida en caure d'un terraplè de tres metres en patir una sortida de via a la B-231, a Esparreguera
A causa de l'impacte, la conductora ha quedat atrapada a l'interior del turisme i ha hagut de ser excarcerada pels Bombers
Una dona de 45 anys ha resultat ferit en patir una sortida de via i caure per un terraplè d'uns tres metres a la B-231, a Esparreguera. L'accident ha tingut lloc aquest matí, pels volts de les 7.39 h, al punt quilomètric 3 i ha obligat a mobilitzar els Bombers de la Generalitat. A causa del cop, la conductora ha quedat atrapada a l'interior del vehicle i ha hagut de ser excarcerada pel cos de seguretat.
Per a aquest incident s'han mobilitzat dues dotacions dels Bombers, que han assistit la dona i han netejat l'accés fins on es trobava el vehicle accidentat.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT