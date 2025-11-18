Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferida en caure d'un terraplè de tres metres en patir una sortida de via a la B-231, a Esparreguera

A causa de l'impacte, la conductora ha quedat atrapada a l'interior del turisme i ha hagut de ser excarcerada pels Bombers

El vehicle accidentat aquest matí a Esparreguera

El vehicle accidentat aquest matí a Esparreguera / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una dona de 45 anys ha resultat ferit en patir una sortida de via i caure per un terraplè d'uns tres metres a la B-231, a Esparreguera. L'accident ha tingut lloc aquest matí, pels volts de les 7.39 h, al punt quilomètric 3 i ha obligat a mobilitzar els Bombers de la Generalitat. A causa del cop, la conductora ha quedat atrapada a l'interior del vehicle i ha hagut de ser excarcerada pel cos de seguretat.

Per a aquest incident s'han mobilitzat dues dotacions dels Bombers, que han assistit la dona i han netejat l'accés fins on es trobava el vehicle accidentat.

TEMES

Els treballadors de Marelli a Santpedor fan talls intermitents a la carretera contra l'ERO per tancar la planta

Ferida en caure d'un terraplè de tres metres en patir una sortida de via a la B-231, a Esparreguera

Remades solidàries de tradició xinesa a la Seu

Mariló Montero guanya ‘Masterchef Celebrity 10’

Josep Maria Mestres guanya el premi Butaca a la Millor Direcció pel seu treball a ‘L’Herència', que triomfa a la 31 edició dels guardons

La subcontracta del Camp Nou investigada per ocupar sensepapers acomiada 20 treballadors més

Oferta TReSC: Invitacions per anar a la 12a edició del Sant Jordi de Nadal

Oferta TReSC: 10% de descompte per veure les Llums de Sant Pau

