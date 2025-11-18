El Govern deixa en mans de l'Ajuntament de Martorell la prohibició d'omplir garrafes d'aigua en fonts públiques
Paneque evita valorar la decisió i confia que els serveis jurídics municipals han vetllat que s'adapti al marc normatiu
Mariona Puig (ACN)
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha evitat valorar la decisió de l'Ajuntament de Martorell de prohibir omplir garrafes d'aigua en fonts públiques. Durant la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, la portaveu ha dit que l'executiu "no pot entrar a valorar totes les accions puntuals" dels consistoris "sempre que s'adaptin al marc normatiu". En aquesta línia, el Govern entén que els serveis jurídics de l'ajuntament ja han vetllat perquè la norma s'adeqüi a la legalitat.
El ple de l'Ajuntament de Martorell va aprovar la modificació de la normativa municipal el dilluns al vespre. Concretament, prohibeix omplir amb aigua de les fonts públiques garrafes, ampolles o qualsevol estri per emmagatzemar-la, i preveu multes de fins a 750 euros per a qui ho incompleixi. A Martorell governen en coalició Junts i el PSC.
- Cues de fins a una hora a Súria en la vetlla del professor i activista cultural Miquel Caelles
- Els veïns delaten dos traficants de Manresa que amagaven la cocaïna i els diners de les vendes al congelador del seu pis
- Per què tothom vol anar als concerts d'Oques Grasses?
- Josep Maria Macià Roldan: «Hi ha una necessitat bestial de feines d’enginyeria que sembla que no vol fer ningú»
- Mor en un accident a la C-55 Miquel Caelles Campà, exregidor de Súria i professor a la Joviat
- Exculpen un bagenc d'un gran deute per «bona fe»: la justícia li perdona l'impagament de 213.000 euros a la Seguretat Social
- Mor un jove de 24 anys en un accident de moto durant unes pràctiques al circuit de Castellolí
- Obligatòries des del gener: aquests són els preus de les balises V16 connectades amb la DGT