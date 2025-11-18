Martorell prohibeix omplir garrafes a les fonts públiques amb multes de fins a 750 euros
Una plataforma veïnal recull signatures contra una mesura que considera que vol "castigar les persones més humils"
ACN
El ple de l'Ajuntament de Martorell ha aprovat aquest dilluns al vespre una modificació de la normativa municipal per prohibir omplir amb aigua de les fonts públiques garrafes, ampolles o qualsevol estri que permeti l'emmagatzematge. La norma preveu multes de fins a 750 euros. A banda, el govern de coalició de Junts i PSC, amb majoria absoluta al ple, ha aprovat una altra modificació segons la qual penjar un cartell o una pancarta a "zones no habilitades", com una paret, un fanal o una parada de bus passa a ser una infracció castigada amb penes de 751 a 1.500 euros. Una plataforma veïnal batejada com a Aliança per l'accés a l'aigua recull signatures contra una mesura que vol "castigar les persones més humils".
La plataforma denuncia que "fa setmanes" que el govern municipal "manté tancades" les fonts d'aigua públiques de la ciutat i lamenten el "pas més enllà" que Junts i PSC fan ara amb la prohibició. "L'accés a l'aigua no és un privilegi, és un dret humà fonamental", recorda l'entitat veïnal, que opina que la prohibició és "profundament injusta" i des del seu punt de vista injustificada.
Aliança per l'accés a l'aigua assegura en un manifest que la prohibició d'omplir garrafes a les fonts no té justificació econòmica -el cost l'assumeix l'empresa privada que gestiona el servei de l'aigua- ni d'ordre públic -afirma que no hi ha hagut "mai" cap incident ni denúncia per aquesta circumstància. Per tant, considera que no hi ha "un problema real" que "expliqui" el tancament de l'accés a l'aigua per a tota la població.
"L'única motivació per tancar les fonts i crear una nova multa per fer-ne ús és castigar les persones més humils amb la intenció de captar el vot de l'odi i evitar que l'extrema dreta els guanyi terreny a les pròximes eleccions municipals", afirma la plataforma, tot fent al·lusió implícita a la polèmica creixent per les ocupacions d'habitatges a la ciutat.
Per tot plegat, la plataforma exigeix al govern municipal de Junts i el PSC la "reobertura immediata" de les fonts públiques, la retirada de la proposta de modificació de l'ordenança de convivència i l'inici d'un procés "obert" que inclogui "les comunitats afectades i el teixit associatiu".
"No acceptem que s'assenyali, sancioni o estigmatitzi famílies que ja viuen en condicions de vulnerabilitat. Correspon a l'Ajuntament garantir solucions reals que assegurin que cap família queda desprotegida davant una necessitat tan bàsica i elemental", rebla el comunicat.
