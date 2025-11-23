L'Ajuntament demana a Salut que hi hagi psiquiatre al centre mèdic d'Olesa de Montserrat
L'Ajuntament olesà insisteix en conèixer quina és l'atenció de les urgències que es fa a l'Hospital de Martorell i quina al CUAP de Sant Andreu de la Barca
Regió7
L'alcalde d'Olesa de Montserrat i regidor de Salut, Marc Serradó, ha mantingut una nova reunió amb els responsables de Salut de la Generalitat en la què ha presentat la necessitat de dotar la plaça de psiquiatria que es va decidir atorgar al CAP d'aquest municipi. Fa mesos que la corporació local ha iniciat un treball amb la Generalitat per establir millores al centre mèdic local que gestió Mútua de Terrassa, que té una de les valoracions més baixes dels centres assistencials de la comarca.
En una trobada amb responsables territorials de Salut, que va tenir lloc divendres, l’Ajuntament d’Olesa va posat sobre la taula la necessitat de reforçar els recursos de salut mental, garantir la cobertura assistencial i accedir a les dades d’urgències dels pacients del Baix Llobregat Nord que són atesos a l’Hospital de Martorell i al CUAP de Sant Andreu de la Barca. Aquesta darrer punt és una petició que ha fet el mateix ajuntament i la Generalitat, tot i que assegura que ha fet els deures, no ha fet pública les dades. A la reunió, l'alcalde es va reunir amb la gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud, Anna García-Altés; el cap del servei de Salut Pública al Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat Nord, Fernando Girón; la directora de l’Àmbit Ambulatori de Mútua de Terrassa, Teresa Clanchet, i l’adjunta de direcció al CAP Olesa, Núria Garcia Cela.
El departament de Salut va exposar que la majoria de llocs de treball del CAP estan coberts al 100. Pròximament es recuperarà la jornada completa de la referent de benestar emocional —actualment en mitja jornada per baixa de maternitat— i es reincorporarà el professional de fisioteràpia comunitària. Marc Serradó va traslladar la preocupació de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat perquè es troba “sense cobertura la plaça de psiquiatra”, i en reclama la cobertura " de manera urgent”.
L’Ajuntament ha sol·licitat les dades del servei d’atenció domiciliària del CUAP durant els caps de setmana, un dispositiu implantat el març passat després d’una llarga reivindicació municipal. Marc Serradó ha recordat que, fins llavors, aquesta atenció la realitzava el personal de guàrdia del CAP Olesa, fet que deixava el CAP desatès. Tot i que la Generalitat encara no ha facilitat les dades, durant la reunió es va avançar que “els serveis han pujat força”, fet que evidencia que “hi havia una necessitat de servei no coberta”
Durant la reunió es va reclamar l’estudi sobre els fluxos de pacients d’urgències del Baix Llobregat Nord que van al CUAP de Sant Andreu de la Barca i a l’Hospital de Martorell. L’alcalde ha explicat que la gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Sud “ha informat que l’estudi s’ha fet, però no ha volgut avançar si el compartirà o no amb l’Ajuntament”. Serradó va insistir que “no hi ha més opció que conèixer aquestes dades, que formen part d’un encàrrec que l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va demanar a la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya”.
L’alcalde també ha exposat que es va posar sobre la taula la necessitat d’abordar la diferència entre els bons indicadors de servei que publica el Departament de Salut sobre el CAP Olesa i els resultats “molt negatius” del PLAENSA, l’enquesta de satisfacció ciutadana que situa el CAP entre els pitjors valorats de Catalunya. Segons Serradó, “s’ha demanat al CAP Olesa, Mútua de Terrassa i CatSalut que treballin per identificar i conèixer les causes d’aquesta disparitat”.
La direcció sanitària va exposar els avenços en la coordinació entre el CAP i el servei de traumatologia de l’Hospital de Martorell, amb l’objectiu de reprendre el circuit per evitar derivacions innecessàries i reduir llista d’espera. I també, des de salut pública, es van presentar les dades de la campanya de vacunació de la grip i la covid, que enguany ha experimentat un augment notable, especialment entre la població pediàtrica. També es va parlar de la pressió sobre els equips d’infermeria arran de la vacunació sense cita prèvia. La Generalitat ha previst que el pic de grip enguany s’avanci a principis de desembre i no pas per Nadal com és habitual, però la previsió és que el CAP Olesa pugui assumir aquesta pressió assistencial.
