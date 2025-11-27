Mor un veí de Collbató en un accident de cotxe a Martorell
El cotxe de la víctima, que tenia 58 anys, ha sortit de la carretera i ha topat contra la tanca de protecció a l’enllaç de l’A-2 cap a l’AP-7
Regió7
El conductor d'un turisme, un veí de Collbató de 58 anys -J.M.E.- ha mort a primera hora d'aquest dijous a l'enllaç de l'A-2 cap a l'AP-7 quan, per causes que s'estan investigant, el seu vehicle ha sortit de la via i ha xocat contra la tanca de protecció.
L'accident de trànsit ha tongut lloc poc abans de 3/4 de 7 del matí, al terme de Martorell, segons els Mossos d'Esquadra. Com a conseqüència del sinistre el conductor i únic ocupant del vehicle ha perdut la vida.
Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles de la policia catalana, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima ja són 133 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes durant el 2025.
