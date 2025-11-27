Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un veí de Collbató en un accident de cotxe a Martorell

El cotxe de la víctima, que tenia 58 anys, ha sortit de la carretera i ha topat contra la tanca de protecció a l’enllaç de l’A-2 cap a l’AP-7

L'enllaç de l'A-2 amb l'AP-7

L'enllaç de l'A-2 amb l'AP-7 / GSV

Regió7

Manresa

El conductor d'un turisme, un veí de Collbató de 58 anys -J.M.E.- ha mort a primera hora d'aquest dijous a l'enllaç de l'A-2 cap a l'AP-7 quan, per causes que s'estan investigant, el seu vehicle ha sortit de la via i ha xocat contra la tanca de protecció.

L'accident de trànsit ha tongut lloc poc abans de 3/4 de 7 del matí, al terme de Martorell, segons els Mossos d'Esquadra. Com a conseqüència del sinistre el conductor i únic ocupant del vehicle ha perdut la vida.

Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles de la policia catalana, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima ja són 133 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes durant el 2025.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
  2. Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
  3. Investiguen una possible agressió sexual de dos nens d'onze anys a un altre de només sis
  4. Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada
  5. Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
  6. Localitzada a La Llacuna una dona perduda dilluns a Pontons mentre buscava bolets
  7. Mor un membre dels Minyos de Terrassa en un accident laboral a Castellbisbal
  8. L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill

Justícia autoritza màquines de depilació làser per als interns trans a les presons catalanes

Justícia autoritza màquines de depilació làser per als interns trans a les presons catalanes

El Cadí la Seu repesca la francesa Seehia Ridard en el lloc de Lucía Rodríguez

El Cadí la Seu repesca la francesa Seehia Ridard en el lloc de Lucía Rodríguez

Les comarques centrals, excepció en el mapa lingüístic: l'ús del català en el dia a dia no retrocedeix

Les comarques centrals, excepció en el mapa lingüístic: l'ús del català en el dia a dia no retrocedeix

Grup Bassols incorpora Omoda i Jaecoo a l’oferta de cotxes a l’Anoia

Grup Bassols incorpora Omoda i Jaecoo a l’oferta de cotxes a l’Anoia

Cada dia feiner hi ha 3.700 vehicles que es desplacen a Andorra des de l'Alt Urgell i 340 des de la Cerdanya

Cada dia feiner hi ha 3.700 vehicles que es desplacen a Andorra des de l'Alt Urgell i 340 des de la Cerdanya

El sospitós principal del crim d’Helena Jubany declara aquest divendres davant el jutge acorralat per les proves de l’ADN

El sospitós principal del crim d’Helena Jubany declara aquest divendres davant el jutge acorralat per les proves de l’ADN

La presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, defensa la transformació turística europea per situar les Balears a l’avantguarda de la Mediterrània

La presidenta de les Illes Balears, Marga Prohens, defensa la transformació turística europea per situar les Balears a l’avantguarda de la Mediterrània

Les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida preveuen assolir els 1,4 milions de forfets aquesta temporada

Les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida preveuen assolir els 1,4 milions de forfets aquesta temporada
Tracking Pixel Contents