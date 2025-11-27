Polèmica municipal
Els Comuns reclamen a la Síndica de Greuges que actuï davant la prohibició de Martorell d’omplir garrafes a les fonts
ERC se suma a la iniciativa d’elevar l’assumpte al Parlament per exigir al Govern que actuï i estudiï si la mesura s’ajusta a la legalitat
EFE / El Periódico
Els Comuns i Movem Martorell han sol·licitat aquest dijous a la Síndica de Greuges, a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i a la Delegació del Govern que actuïn davant la prohibició de l’Ajuntament de Martorell (Barcelona) d’omplir garrafes amb aigua de les fonts públiques del municipi. En declaracions a la premsa al costat del portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, la portaveu de Movem Martorell, Laura Ruiz, ha assenyalat que no es pot permetre que la ciutat sigui “un laboratori de les polítiques més macabres de l’extrema dreta”, com seria, segons el seu punt de vista, el cas de les garrafes i les fonts públiques.
El passat 17 de novembre, Martorell va modificar la seva ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública per prohibir omplir garrafes d’aigua a les fonts municipals i endurir les multes per incomplir la normativa, una mesura que el consistori, governat per Junts i PSC, va justificar per evitar un “mal ús” de les fonts. Per a Ruiz, “endurir les multes i posar-se ‘masclista’ per treure’s de sobre la pobresa s’anomena aporofòbia i és totalment il·legal”, alhora que ha anunciat que acudiran als tribunals.
“S’estan posant traves a persones que no tenen res”, ha dit la regidora, que ha denunciat que hi ha veïns de la ciutat que reben atenció de l’ajuntament i que tenen “l’accés a l’aigua tallat”. Amb aquests escrits, els Comuns busquen que les institucions “es posicionin” davant el que consideren un “gir autoritari” del consistori.
Exigència dels socis al Govern
D’altra banda, Cid ha carregat contra el Govern de la Generalitat, a qui acusa d’haver-se “inhibit” davant la situació a Martorell, i ha instat Junts a fer “rectificar” l’alcalde de la ciutat, Xavier Fonollosa. En aquest sentit, Cid ha suggerit que, amb aquesta mesura, Fonollosa busca “competir amb l’extrema dreta”: “A Catalunya no tenim garantit el dret d’accés a l’habitatge, i el que no pot ser és que, com que aquest dret no està garantit, se’n retallin de nous, en aquest cas el dret d’accés a l’aigua”, ha conclòs.
Els Comuns ja van registrar la setmana passada una proposta de resolució al Parlament per forçar la institució a pronunciar-se. Aquest mateix dijous, ERC s’ha sumat a la iniciativa i ha presentat també la seva pròpia proposta a la comissió de Drets Socials, així com un seguit de preguntes per exigir a la Generalitat que actuï. El seu objectiu és que el Govern estudiï la legalitat de la mesura aprovada per Martorell, ja que qüestionen que s’ajusti a la jurisdicció. “L’aigua és un bé comú que ha de ser accessible a tota la ciutadania”, denuncien els republicans.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada