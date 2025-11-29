Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les investigacions sobre la fossa comuna del cementiri vell d'Abrera apunten que hi ha de 12 a 18 enterrats

S'hi han recuperat ossos d'una desena de persones i peces de roba

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, visita la fossa comuna del cementiri vell d'Abrera

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, visita la fossa comuna del cementiri vell d'Abrera / ACN

ACN

Abrera

Les investigacions que s'han fet sobre la fossa comuna del cementiri vell d'Abrera apunten que hi ha enterrats entre 12 i 18 víctimes de la repressió franquista. Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, es creu que són civils d'Olesa de Montserrat, Esparreguera i la mateixa Abrera entre els quals hi podria haver Fèlix Figueras, alcalde d'Olesa durant la Segona República. Així s'ha conclòs gràcies a l'anàlisi prèvia de fotografies i plànols històrics del cementiri i a l'exhumació de les restes òssies de 12 persones. A banda de les despulles, també s'han rescatat peces de roba que s'estan documentant i catalogant per extreure'n el màxim d'informació.

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat aquest diumenge els treballs arqueològics i ha assegurat que aquests actes ajuden a "dignificar i reparar la memòria d'aquestes persones". "No parlem d'estadístiques; parlem de persones que eren pares, mares, fills, filles, tiets, tietes i persones amb projectes de vida i amb moltes coses per fer en un futur", ha assenyalat.

Un cop finalitzada la intervenció, les restes exhumades es traslladaran al laboratori, on seran sotmeses a anàlisis genètiques i antropològiques amb l’objectiu de confirmar-ne la identitat i poder retornar-les als seus familiars. A més, un cop acabada la feina de camp, l’equip arqueològic redactarà la memòria de la intervenció, que permetrà verificar si les hipòtesis inicials s’han complert.

