L'Incasòl construeix una trentena de pisos de lloguer social a Olesa de Montserrat
La consellera Sílvia Paneque afirma que "l'habitatge és un dret que ha d'encaixar en el conjunt de la nostra societat com un èxit palpable del progrés"
Regió7
“Parlar d’habitatge avui, ja no té a veure només amb parets, sostre o metres quadrats. És un dret que ha d’encaixar en el conjunt de la nostra societat no pas com una aspiració abstracta, sinó com un èxit palpable del progrés”, va afirmar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant la seva visita a les obres de la promoció de 33 habitatges de lloguer assequible de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) a Olesa de Montserrat. I va afegir que “cada vegada que fem la presentació d’alguna promoció d’habitatges, ens fa la sensació que, hem agafat el camí correcte”.
Les obres que ha iniciat l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) en dos solar cedits per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat està previst que finalitzin el setembre de 2026. La consellera veu el cas d'Olesa com "un bon exemple de la nova etapa que viu la política d’habitatge a Catalunya".
Ambdós edificis comptaran amb planta baixa i dues plantes pis, igual que els edificis del voltant, i amb diferents sistemes per optimitzar l’eficiència energètica i reduir el consum elèctric i d’aigua. Tenint en compte l’emplaçament proper a les vies del ferrocarril, s’ha optat per revestir les façanes amb xapa ondulada, un material que, a més de ser resistent, és un bon aïllant acústic i tèrmic. Es tracta d’un total de 33 habitatges de lloguer assequible.
La consellera va assenyalar que aquesta promoció “forma part d’una política d’habitatge que està canviant el país. Una política basada en tres eixos” el primer és construir més habitatge públic. El segon eix és establir un marc nou utilitzant eines per moderar preus, evitar abusos i aportar estabilitat al lloguer. Per això va afirmar que “aquest Govern entén que la solució al problema de l’habitatge no és només construir; és construir, sí, i assegurar que el lloguer sigui assequible i segur”. El darrer és garantir el dret a l’habitatge de manera transversal i també pensant en qui ho necessita.
Posteriorment, la consellera Paneque es va traslladat a l’Ajuntament d’Esparreguera, on, després de signar en el llibre d’honor, es va reunir amb l’alcalde, Juan Jurado, i l’equip municipal. Durant la reunió es van tractar temes relacionats amb l’habitatge i la mobilitat.
