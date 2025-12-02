La Fiscalia demana cinc anys de presó a un detingut per regalar droga a un pres de Brians 1 el dia de Reis
L'acusació considera que el destinatari de l'haixix i la cocaïna que hi havia camuflats al paquet tenia la intenció de distribuir la mercaderia entre altres reclusos
Un home va portar un paquet a un intern que estava complint condemna al centre penitenciari Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, el 6 de gener, dia de Reis, de 2022. A l'interior de la caixa hi havia un abric. I, amagats en la peça de roba, haixix i cocaïna. El personal del recinte va descobrir aquest contingut il·lícit i, llavors, es va iniciar un procediment que ha culminat, si més no parcialment, amb la petició de presó que la Fiscalia de Barcelona formula per a tots dos individus. El destinatari d'aquest peculiar regal de Reis també va acabar processat per tràfic de drogues perquè el Ministeri Públic considera que la seva intenció era distribuir la mercaderia entre altres reclusos.
Així, el fiscal sol·licita cinc anys de reclusió a cadascun dels encausats. Segons consta a l'escrit d'acusació, tot va començar quan el que estava en llibertat va dur un paquet al centre penitenciari dirigit a un intern amb qui actuava de forma coordinada. Quan els funcionaris el van obrir hi van trobar un abric, a priori, res sospitós. Però els treballadors van examinant-lo més a fons i hi va acabar trobant fins a vuit embolcalls que contenien un total de 36,47 grams d'haixix (xocolata) i una paperina amb un gram de cocaïna.
La Fiscalia sospita que les substàncies intervingudes no eren per al consum propi del reclús, sinó que estaven destinades a la comercialització i distribució entre altres presos de Brians 1.
Per aquests fets, que constitueixen un delicte contra la salut pública, se'ls demana una condemna de 5 anys de presó i el pagament de 1.042 euros com a responsabilitat personal.
El cas es va instruir inicialment al jutjat de primera instància i instrucció núm. 6 de Martorell i els dos encausats seran jutjats el pròxim dijous, 11 de desembre, a l'Audiència Provincial de Barcelona.
