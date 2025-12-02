Retencions a l'AP-7, al Papiol, per un incendi en una nau industrial
El foc que ha afectat maquinària i material de construcció a l'exterior de l'empresa
Un incendi en una nau industrial del Papiol, a tocar de l'AP-7, provoca retencions a la via.Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat en el foc que ha afectat maquinària i material de construcció a l'exterior de l'empresa.
Segons informen fonts del cos, l'incendi- que s'ha originat a 1/4 de 7 de la tarda- ja està extingit i no ha produït cap dany personal.
A causa de l'incident, s'ha tallat un carril entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol en sentit Tarragona.
