“Croada contra el dret a l’aigua”: l’Aliança contra la Pobresa Energètica carrega contra l’Ajuntament de Martorell

L'entitat denuncia que el batlle s’alinea amb els postulats de l’extrema dreta i obvia que l’ocupació és un problema estructural

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell / ACN

Helena Carbonell

Helena Carbonell

Manresa

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) acusa Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell i a tot el seu executiu d'emprendre una "croada" contra el dret humà a l'aigua a través d'un comunicat. Consideren que la mesura de prohibir omplir garrafes d'aigua de les fonts públiques amb multes de fins a 750 euros és "il·legal i contrària als principis d'un Estat social i democràtic". Els grups polítics dels Comuns i ERC ja van fer una reclamació a la Síndica de Greuges perquè actuï davant aquesta situació.

L'entitat exposa que "els grups municipals de Junts i PSC-CP han emprès una croada contra l’ocupació fent-se seus els postulats de l’extrema dreta". Asseguren que aquesta mesura se suma a les "traves" que tenen les persones "ocupen un habitatge sense títol habilitant" a l'hora d'empadronar-se, problemes que segons denuncien venen donats "per ordres directes del batlle". Posen èmfasi en les paraules: "fer la vida més difícil", que va pronunciar el batlle en referència a aquest col·lectiu d'habitants de Martorell.

Des de l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) entenen que l'alcalde de Fonollosa no veu que el problema és estructural i que considera que "les persones que ocupen ho fan per voluntat pròpia i per ganes de viure de rendes" quan, en realitat, diuen des de l'entitat, "l’ocupació és un símptoma d’un model d’accés a l’habitatge fallit i de dècades de polítiques ineficaces i en molts casos inexistents", segons diuen.

"Davant d’aquest context, el posicionament de l'APE, així com de molts municipis a Catalunya, és favorable a garantir drets i no a restringir-los", concreten. En aquesta línia recorden que fa una dècada des de l'entitat es va impulsar la facultat d’instal·lar comptadors socials d’aigua a llars en situació d’ocupació on hi hagués una vulnerabilitat acreditada pels Serveis Socials. En els cinc primers anys de funcionament del mecanisme, a tot Catalunya se’n van instal·lar més de 1.000 en 27 municipis diferents, segons explica Aliança contra la Pobresa Energètica en el seu comunicat.

