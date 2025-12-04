Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cau un grup de lladres que sumava 49 antecedents: eren especialistes en el mètode de l'obrellaunes

Els arrestats, que havien actuat a Abrera, Martorell i Olesa de Montserrat, accedien a l'interior dels locals mitjançant el mètode de l'obrellaunes i forçaven les màquines escurabutxaques

Regió7

Martorell

 Els Mossos d'Esquadra van detenir el 27 de novembre tres homes de 37, 43 i 47 anys com a presumptes autors de robatoris amb força a diversos establiments del Baix Llobregat. La investigació es va iniciar arran de diversos robatoris amb força comesos entre el 7 i el 18 de novembre en establiments de les poblacions d'Abrera, Martorell i Olesa de Montserrat.

En tots els casos, els autors haurien accedit als locals mitjançant el mètode conegut com a obrellaunes, que consisteix a tallar la persiana metàl·lica per posteriorment forçar la porta d'accés. Un cop a l'interior, se centraven a forçar màquines escurabutxaques per sostreure'n la recaptació.

La matinada del 27 de novembre, els investigadors van localitzar i detenir els tres sospitosos quan acabaven d'accedir a un bar de Gavà utilitzant el mateix modus operandi.

En el moment de l'arrest, els agents els van intervenir, eines per forçar les persianes i portes, guants i tapaboques que utilitzaven per evitar deixar empremtes i dificultar ser identificats i diverses caixes de màquines escurabutxaques amb prop de 3.400 euros a l'interior.

Els detinguts acumulen conjuntament 49 antecedents policials. A més, a dos d'ells els consten ordres vigents de prohibició d'accés a diversos països europeus.

Els arrestats van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell.

