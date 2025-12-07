Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tancat l'accés al parc natural de Montserrat des de Collbató per la pesta porcina

La mesura s'inclou en la resolució de la Generalitat que afecta a 91 municipis dins d'un un radi de vint quilòmetres a l'entorn del focus del brot del virus, a Cerdanyola del Vallès

Paisatge de la Catalunya Central amb el massís de Montserrat de fons

Paisatge de la Catalunya Central amb el massís de Montserrat de fons / CARLES FORTUNY

EFE

Barcelona

Els accessos al parc natural del massís de Montserrat des de Collbató (Baix Llobregat) es troben tancats per evitar la propagació del virus de la pesta porcina africana (PPA), han informat els Agents Rurals.

La Generalitat va donar a conèixer divendres una resolució en què es prohibeix fins al 14 de desembre l'accés al medi rural en 91 municipis situats en un radi de vint quilòmetres a l'entorn del focus del brot de la pesta, a Cerdanyola del Vallès.

Aquesta prohibició implica que, a més de Montserrat, estan tancats els accessos al medi rural als parcs naturals de Collserola -que ja estava tancat a les activitats d'oci des del passat 29 de novembre-; el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac; el la Serralada Litoral; el de la Serralada de Marina; i el Fluvial del Besòs, així com l'àmbit natural de Sant Miquel del Fai.

En aquestes zones i a les àrees boscoses dels 91 municipis, prats, camps de cultiu, lleres de rius i camins rurals, queda prohibit l'accés de persones i animals domèstics.

La prohibició no afecta entrades a habitatges i estarà vigent fins al 14 de desembre. Si l'evolució de la pesta porcina és positiva, s'obriran el 15 d'aquest mes els accessos per a activitats d'oci en grup.

