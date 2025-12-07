Tancat l'accés al parc natural de Montserrat des de Collbató per la pesta porcina
La mesura s'inclou en la resolució de la Generalitat que afecta a 91 municipis dins d'un un radi de vint quilòmetres a l'entorn del focus del brot del virus, a Cerdanyola del Vallès
EFE
Els accessos al parc natural del massís de Montserrat des de Collbató (Baix Llobregat) es troben tancats per evitar la propagació del virus de la pesta porcina africana (PPA), han informat els Agents Rurals.
La Generalitat va donar a conèixer divendres una resolució en què es prohibeix fins al 14 de desembre l'accés al medi rural en 91 municipis situats en un radi de vint quilòmetres a l'entorn del focus del brot de la pesta, a Cerdanyola del Vallès.
Aquesta prohibició implica que, a més de Montserrat, estan tancats els accessos al medi rural als parcs naturals de Collserola -que ja estava tancat a les activitats d'oci des del passat 29 de novembre-; el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac; el la Serralada Litoral; el de la Serralada de Marina; i el Fluvial del Besòs, així com l'àmbit natural de Sant Miquel del Fai.
En aquestes zones i a les àrees boscoses dels 91 municipis, prats, camps de cultiu, lleres de rius i camins rurals, queda prohibit l'accés de persones i animals domèstics.
La prohibició no afecta entrades a habitatges i estarà vigent fins al 14 de desembre. Si l'evolució de la pesta porcina és positiva, s'obriran el 15 d'aquest mes els accessos per a activitats d'oci en grup.
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica