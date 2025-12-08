Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident entre quatre vehicles fa tallar un carril de l'A-2, a Collbató, en plena operació tornada

La col·lisió múltiple ha generat cinc quilòmetres de congestions entre el municipi del Baix Llobregat i el Bruc

Cotxes retinguts a l'A-2 a causa de l'accident múltiple

Cotxes retinguts a l'A-2 a causa de l'accident múltiple / Trànsit

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una col·lisió múltiple entre quatre vehicles ha obligat a tallar un carril de l'A-2, en el seu pas per Collbató, en plena operació tornada d'aquest pont de desembre. L'accident ha tingut lloc pels volts de 2/4 de 7 de la tarda d'aquest dilluns i, en conseqüència, s'han generat fins a cinc quilòmetres de congestions entre el municipi del Baix Llobregat i el Bruc, en sentit nord (direcció Barcelona).

Fins ara, no ha transcendit l'estat en què es troben els ocupants dels vehicles involucrats.

