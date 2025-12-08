Un accident entre quatre vehicles fa tallar un carril de l'A-2, a Collbató, en plena operació tornada
La col·lisió múltiple ha generat cinc quilòmetres de congestions entre el municipi del Baix Llobregat i el Bruc
Una col·lisió múltiple entre quatre vehicles ha obligat a tallar un carril de l'A-2, en el seu pas per Collbató, en plena operació tornada d'aquest pont de desembre. L'accident ha tingut lloc pels volts de 2/4 de 7 de la tarda d'aquest dilluns i, en conseqüència, s'han generat fins a cinc quilòmetres de congestions entre el municipi del Baix Llobregat i el Bruc, en sentit nord (direcció Barcelona).
Fins ara, no ha transcendit l'estat en què es troben els ocupants dels vehicles involucrats.
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
- Coronar Sant Jeroni amb Joëlette, un somni compartit