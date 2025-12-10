El Teatre de la Passió d'Olesa s'omple en la trobada dels clubs de lectura de la província de Barcelona
Més de 1.000 persones que participen en iniciatives de 125 clubs de lectura van fer cap, dimarts, a la població del Baix Llobregat
Regió7
El Teatre La Passió d’Olesa de Montserrat va acollir, ahir dimarts 9 de desembre, la segona edició de la 10a Trobada dels Clubs de Lectura de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la Diputació de Barcelona. Una segona trobada que ha estat necessària després de l’elevada demanda registrada a la primera edició, celebrada el mes de maig, i que confirma la vitalitat i una dimensió creixent del moviment lector a la demarcació.
En aquesta nova convocatòria hi han participat prop de 1.000 persones, procedents de 125 clubs de lectura, representant 47 biblioteques, 3 xarxes urbanes i 5 bibliobusos, de més de 50 municipis. La magnitud d’aquestes xifres ha consolidat aquesta trobada com un dels esdeveniments culturals més destacats de l’any per a la XBM.
L’acte va estar presidit pel diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau Gonzàlez Val, i va comptar també amb la participació del primer tinent d'alcalde d’Olesa de Montserrat, Jordi Parent Beltran. La periodista Elisenda Pineda va conduir la cerimònia.
Durant la seva intervenció, el diputat Pau Gonzàlez Val va destacar que “les biblioteques són veritables centres d’atenció primària cultural, i els clubs de lectura, espais vius de diàleg, discrepància saludable i convivència democràtica. Llegir és un acte íntim; compartir la lectura, un exercici col·lectiu que enriqueix el país”. També va subratllar que la XBM manté una aposta clara per la cultura de proximitat i per la generació de comunitats lectores cohesionades.
Per celebrar aquesta desena edició, les persones assistents van gaudir de la representació de l'obra "Mort d’un comediant", interpretada per Jordi Bosch, Mercè Pons i el berguedà Francesc Marginet. La peça teatral reflexiona sobre la identitat, la fragilitat del fet teatral i el paper del públic en donar sentit a l’ofici d’actor. En finalitzar, les autoritats van fer entrega d’un obsequi institucional als intèrprets com a mostra d’agraïment.
Aquesta trobada s’emmarca en la commemoració dels 10 anys del primer gran encontre de clubs de lectura de la XBM, un projecte que no ha deixat de créixer i que avui compta amb més de 400 clubs distribuïts per tota la xarxa. Clubs que aborden gèneres i temàtiques molt diverses —de la novel·la negra al manga, de la literatura de viatges als clàssics universals— i que ofereixen un espai privilegiat per a la conversa, la reflexió i la convivència cultural.
La Xarxa de Biblioteques Municipals està formada actualment per 236 biblioteques i 13 bibliobusos, i supera els 2 milions de persones amb carnet, convertint-se en la comunitat lectora més gran de Catalunya.
