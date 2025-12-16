Veïns de Collbató, El Bruc i Hostalets protesten contra les pantalles acústiques de l'A2
Els manifestants consideren que el projecte "divideix el poble" i demanen el soterrament de la via
Denuncien l'impacte que tindran les estructures de fins a 8 metres d'alçada
Veïns de Collbató, El Bruc i Hostalets de Pierola protesten contra el projecte de pantalles acústiques per atenuar els sorolls de l'A2 al seu pas per aquests municipis. El projecte del Ministeri de Transports té l'objectiu de col·locar pantalles des de quatre fins a vuit metres d'alçada als vorals de l'autovia per frenar els impactes acústics de la carretera als veïns del poble.
Jordi Pina, membre de la plataforma en contra d'aquest projecte i veí del barri de Can Dalmases de Collbató des de fa seixanta anys considera que el projecte s'ha fet sense tenir en compte les opinions dels veïns i sense considerar el gran impacte que tindrà en el paisatge: "ens taparan les vistes a Montserrat, que és el millor que tenim".
Pina considera que "Collbató és un poble que ja queda molt dividit per l'autovia i aquesta mena de projectes encara el divideixen més". Troba que els veïns s'han d'organitzar i lluitar perquè les pantalles no s'instal·lin al tram que va entre els punts quilomètrics 569 i 576 i inclou els tres municipis esmentats del Baix Llobregat Nord. Considera que una bona solució als problemes acústics que genera l'A2 seria el soterrament de la via al seu pas per aquests pobles.
Una de les coordinadores de la plataforma, Sara Quesada Pizarro, detalla que el moviment va néixer fa tres anys per protestar contra les variants de l'autovia que havien de passar pel seu territori, en aquella ocasió la pressió veïnal, amb el suport de les administracions públiques, van aconseguir frenar l'acció.
El passat diumenge, veïns dels tres municipis afectats ja van fer una manifestació per protestar contra el projecte i està previst que l'Ajuntament de Collbató aculli avui a 1/4 de 7 de la tarda un ple extraordinari amb un únic punt en l'ordre del dia: la moció dels grups municipals ERC-GIC-AM i Collbatots relativa al projecte de construcció de pantalles acústiques a l’A2 al tram de Collbató.
Poca informació a la ciutadania
En aquest cas la plataforma es queixa del fet que "es va aprovar l'avantprojecte sense informar els ciutadans". La coordinadora explica que s'ha estudiat la proposta i consideren que "és un projecte amb moltes mancances, per exemple no compta amb un informe ambiental". Cada cop més veïns se sumen a la protesta d'un projecte que qualifiquen de "despropòsit", gràcies als punts informatius que s'han instal·lat en dos punts clau de Collbató: davant del supermercat Bon Preu i a la vora del stop de la baixada del barri de Can Dalmases.
Els treballs de col·locació de les pantalles tindran un cost 33,9 milions d’euros. L’obra s’emmarca en la necessitat de complir amb els objectius de qualitat acústica que obliga la llei en un tram on hi ha a prop centres sanitaris i docents i zones residencials, segons s’informa en un comunicat del Ministeri de Transports.
Impactes en el paisatge
Les pantalles seran metàl·liques i amb panells de mig metre. Estaran fetes amb acer galvanitzat o “alumini multiperforat” a la cara orientada al soroll i amb un gruix màxim de 103 mm. A més a més, estaran omplerts de material que aïlla el soroll. Pels veïns membres de la plataforma "No al Projecte A2: Salvem el nostre entorn" aquest fet no justifica el gran impacte que tindran aquestes pantalles en el paisatge dels municipis afectats i en el dia a dia els seus habitants.
El període d'al·legacions acaba el dia 24 de desembre, però la plataforma posarà els punts d'informació fins aquest diumenge per tal de "poder recollir bé la informació i extreure les al·legacions correctament per poder presentar-les a temps".
