Un cavall mor en caure per una rasa de tres metres a Olesa de Montserrat
L'avís s'ha rebut prop de les onze del matí i s'han activat dues dotacions de Bombers
Un cavall ha mort després de caure en una rasa d’uns tres metres de profunditat a Olesa de Montserrat. L’avís s’ha rebut cap a les onze del matí, moment en què s’han activat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.
Paral·lelament, el propietari de l’animal ha sol·licitat l’assistència d’un veterinari, que en arribar al lloc dels fets ha confirmat la mort del cavall. A banda dels Bombers desplaçats, també hi havia personal del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) fora de servei, que s’ha apropat a la zona per valorar-ne l’accés.
Finalment, el cos de l’animal ha estat retirat pel mateix propietari, que l’ha extret de la rasa amb l’ajuda d’un tractor.
