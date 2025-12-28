Olesa millorarà un aparcament dissuasiu i un espai annex per als gossos
L'Ajuntament, que ha creat 1.100 places per a cotxes a diferents punts de la població, té previst dur a terme la intervenció el primer trimestre del 2026
Regió7
En el primer trimestre de 2026, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat durà a terme actuacions de millora a l’aparcament dissuasiu del barri de La Central. Fins ara ja s'hi han fet una millora de l’enllumenat i treballs de desbrossament. El regidor d’Espai públic i Equipaments de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Raül Asensio, ha indicat a través dels canals de comunicació municipal que la millora més destacada serà el canvi d’ubicació de la zona d’esbarjo de gossos. Asensio ha explicat que “era una reclamació del veïnat per reduir les molèsties causades pels sorolls” i ha estat possible “gràcies a un nou conveni de cessió d’ús amb la propietat que permetrà traslladar aquest espai a la zona que toca la via”.
La nova zona d’esbarjo de gossos serà un espai tancat i naturalitzat, és a dir, amb arbres que facin ombra i vegetació. També disposarà d’una font i de l’enllumenat adequat.
El regidor d’Espai públic ha remarcat que s’aprofitarà aquesta actuació per reforçar el manteniment de l’aparcament. Asensio ha destacat que a la zona que deixa lliure l’actual zona d’esbarjo de gossos, on hi ha unes moreres, “s’instal·laran bancs per al veïnat i s’arranjarà l’entrada i sortida de vehicles així com reposició del sauló per aplanar el terreny”. Tot i que es va potenciar l’enllumenat, també s’estudiarà si cal col·locar algun altre punt de llum addicional per aportar més seguretat.
Asensio ha puntualitzat que, malgrat les millores, les actuacions han de ser limitades, ja que l'espai no és de propietat municipal. El regidor ha recordat que "és un terreny privat cedit a l'Ajuntament. Tenim un contracte de lloguer i, per tant, legalment al marge del manteniment que podem fer, cal vigilar molt la despesa i les actuacions que es tiren endavant”
L’aparcament dissuasiu del barri de La Central té una capacitat per estacionar més de 300 vehicles i es va posar en funcionament l’any 2021, després de molts contactes amb la propietat amb l’objectiu de formalitzar el contracte de lloguer i el conveni de cessió d’ús de l’espai.
Aparcaments dissuasius
L’Ajuntament d’Olesa ha apostat per la creació de zones d’aparcament dissuasiu en diferents punts del municipi, per evitar que hi hagi més vehicles al centre de la població. Aquests espais permeten estacionar els vehicles en un radi d’entre cinc i deu minuts dels principals punts d’interès, equipaments i zona comercial. Alguns d’aparcaments dissuasius s’han creat arran de la signatura de convenis amb propietaris privats. En total, totes aquestes zones d’aparcament ofereixen 1.100 places gratuïtes.
