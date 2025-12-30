Aquest és el menú de la revetlla de Cap d'Any dels presos de la Catalunya central
Entre els àpats dels reclusos de Brians 2 no hi manquen els canelons, les dotze peces de raïm per Cap d'Any i el tortell de Reis
Les dates més assenyalades d'aquestes festes, els reclusos de la Catalunya central han gaudit de menjars especials que bé podrien ser els que es disposen en totes les taules de casa nostra. Els canelons per Sant Esteve, les dotze peces de raïm per Cap d'Any i el tortell pel dia de Reis no hi manquen al menú de Brians 2, que té opcions tant per a persones que mengen carn, com també per a vegetarians:
Sopar de la revetlla de Cap d'Any
- Escudella i entrecot amb salsa de formatge i patates dòlar.
- Pels que no mengen carn, escudella vegetariana amb hamburguesa de quinoa amb salsa de formatge blau i patates dòlar.
- Patís de xocolata i les 12 peces de raïm per a les campanades.
Dinar de Cap d'Any
- Lasanya de carn gratinada i bacallà 'ajoarriero' amb patates fregides.
- Lasanya de verdures gratinada i timbal de mongeta blanca amb samfaina.
- Tiramisú.
Dinar de Reis
- Canelons de pollastre 'gratin' i roti de pollastre farcit amb salsa de bolets.
- Canelons d'espinacs i albergínia gratinada i farcida de samfaina.
- Tortell de Reis.
Tots aquests àpats han anat acompanyats d'un refresc o bé d'una cervesa sense alcohol per a cada reclús.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès