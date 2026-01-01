Ensurt per l'incendi en un àtic d’un bloc de sis plantes a Martorell la nit de Cap d'Any
Els Bombers van confinar i evacuar alguns veïns del bloc afectat
Ensurt la nit de Cap d’Any a Martorell, quan es va declarar un incendi en un àtic d’un bloc de sis plantes. El foc es va originar cap a les 22.00 hores. L’incident va obligar a ordenar confinaments i evacuacions preventives d’alguns veïns.
Fins a vuit dotacions de bombers van intervenir per extingir les flames, que finalment es van controlar sense que hi hagués ferits.
Més d'un centenar de serveis la Nit de Cap d'Any
Els Bombers de la Generalitat han atès més d'un centenar de serveis la Nit de Cap d'Any a Catalunya, el més greu dels quals l'accident de trànsit a l'N-II. El cos va desplaçar quatre dotacions a aquest servei per extingir l'incendi del vehicle, que va cremar completament. En general, els Bombers han actuat en vint accidents de trànsit.
En línies generals, la major part de les actuacions del cos han estat assistències tècniques, principalment per obertura d'habitatges, rescats urbans i incidències de baixa complexitat. Han atès també una desena d'incendis d'habitatges, tots ells resolts sense conseqüències grues, així com 14 incendis en contenidors, sense haver-hi simultaneïtat en cap lloc concret.
