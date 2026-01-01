Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025NecrològiquesBalisa V16CampanadesFloristeria BruneaGrossa de Cap d'AnyIncendi estació d'esquí
instagramlinkedin

Ensurt per l'incendi en un àtic d’un bloc de sis plantes a Martorell la nit de Cap d'Any

Els Bombers van confinar i evacuar alguns veïns del bloc afectat

Dotacions del cos de Bombers de la Generalitat

Dotacions del cos de Bombers de la Generalitat / arxiu

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Ensurt la nit de Cap d’Any a Martorell, quan es va declarar un incendi en un àtic d’un bloc de sis plantes. El foc es va originar cap a les 22.00 hores. L’incident va obligar a ordenar confinaments i evacuacions preventives d’alguns veïns.

Fins a vuit dotacions de bombers van intervenir per extingir les flames, que finalment es van controlar sense que hi hagués ferits.

Més d'un centenar de serveis la Nit de Cap d'Any

Els Bombers de la Generalitat han atès més d'un centenar de serveis la Nit de Cap d'Any a Catalunya, el més greu dels quals l'accident de trànsit a l'N-II. El cos va desplaçar quatre dotacions a aquest servei per extingir l'incendi del vehicle, que va cremar completament. En general, els Bombers han actuat en vint accidents de trànsit.

En línies generals, la major part de les actuacions del cos han estat assistències tècniques, principalment per obertura d'habitatges, rescats urbans i incidències de baixa complexitat. Han atès també una desena d'incendis d'habitatges, tots ells resolts sense conseqüències grues, així com 14 incendis en contenidors, sense haver-hi simultaneïtat en cap lloc concret.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
  2. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  3. La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
  4. El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
  5. Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
  6. Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia
  7. «M’he vist amb la necessitat de demostrar que em mereixia la feina»
  8. Mor l'empresari manresà Joan Llansó Vives als 89 anys

Coaner acomiada l'any amb música

Coaner acomiada l'any amb música

La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central

La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central

El sopar solidari de Cap d'Any a Sant Vicenç que serveix companyia a gent gran

El sopar solidari de Cap d'Any a Sant Vicenç que serveix companyia a gent gran

Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’una nova allau

Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’una nova allau

Unes 115.000 persones reben l’any 2026 a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona

Unes 115.000 persones reben l’any 2026 a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona

La nit de Cap d'Any es tanca amb un total de 117 detinguts i una dona morta en accident de trànsit

La nit de Cap d'Any es tanca amb un total de 117 detinguts i una dona morta en accident de trànsit

El primer nadó del 2026 a Catalunya es diu Ander i ha nascut a...

El primer nadó del 2026 a Catalunya es diu Ander i ha nascut a...

Ensurt per l'incendi en un àtic d’un bloc de sis plantes a Martorell la nit de Cap d'Any

Ensurt per l'incendi en un àtic d’un bloc de sis plantes a Martorell la nit de Cap d'Any
Tracking Pixel Contents